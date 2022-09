La storia di Andrea Ivanova, una ragazza bulgara davvero ossessionata con la chirurgia estetica

Il suo nome vero e completo è Andrea Ivanova, ma sul web tutti hanno iniziato a chiamarla “la Barbie bulgara”. Il motivo è presto detto: la donna sembra infatti una bambola dalle bizzare fattezze, per quanto si è riempita le labbra con almeno trenta iniezioni.

E il bello è che non sembra nemmeno volersi fermare qui.

In una recente intervista esclusiva concessa al Daily Star, la donna ha raccontato:

Ho eseguito tutti gli interventi e le procedure a cui mi sono sottoposta nella città in cui vivo, Sofia, ma voglio fare il mio prossimo intervento chirurgico per seni ancora più grandi in Turchia o in Germania, perché ci sono degli specialisti abbastanza bravi anche in questi paesi. […] Tutti i giorni molti fan diversi da tutto il mondo mi inviano migliaia di messaggi sui miei social e mi invitano in vacanza in diversi paesi e persino in altri continenti. […] Ci sono sempre reazioni positive e negative. Le persone si girano sempre per guardarmi e commentarmi gli uni con gli altri. Alcuni mi hanno addirittura puntato il dito contro, parlano del mio aspetto, alcuni mi fischiano, c’è chi ride, c’è chi mi prende in giro e, ovviamente, ci sono persone che vengono da me e mi fanno i complimenti e si vogliono per fare foto con me. Ovunque io vada, ci sono sempre persone disposte a scattare foto con me. Per me è meraviglioso!