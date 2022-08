Jessica Alves: “Cerco un italiano per diventare mamma”

Jessica Alves cerca un italiano per diventare mamma e non vuole l'ex fidanzato Giacomo Urtis.

Jessica Alves, diventata a tutti gli effetti la Barbie umana, sogna di diventare mamma. Non di un uomo qualsiasi e neanche dell’ex fidanzato Giacomo Urtis, ma di un principe azzurro che sia rigorosamente italiano.

Jessica Alves sogna di diventare mamma

Rodrigo Alves, l’ex Ken umano, è finalmente diventata Jessica, ovvero la Barbie umana. Dopo più di 90 interventi di chirurgia estetica, è a tutti gli effetti una donna e adesso sogna di diventare mamma. Intervistata dal settimanale Nuovo, ha ammesso che vorrebbe dare a suo figlio un padre italiano.

L’italiano che Jessica vuole non è Giacomo Urtis

Jessica ha dichiarato:

“Voglio un amore e una famiglia vera. (…) Giacomo (Urtis, ndr) è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano“.

La Alves e Giacomo Urtis sono stati insieme quando lei era ancora Ken umano. Il chirurgo dei Vip sembrava parecchio preso, ma la loro relazione non è mai diventata abbastanza seria da essere vissuta alla luce del sole.

Jessica Alves è felice al 95%

Oggi Jessica ha finalmente il corpo che sognava da tempo, anche se ha ammesso che è felice al 95%. Dopo aver speso più di un milione di euro per diventare Barbie, cos’altro potrebbe desiderare? Semplice, a non renderla contenta come vorrebbe è il suo naso.

I medici, però, l’hanno avvisata: se si dovesse sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico potrebbe morire. Ospite di Morning News, la Alves ha rivelato: