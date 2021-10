Jessica Alves parla della sua prima volta da donna: “È stato doloroso”

In una recente intervista nella trasmissione della brasiliana Luciana Gimenez, Jessica Alves ha confessato di aver festeggiato un milione di follower su OnlyFans. Ma quello che ha interessato maggiormente i suoi tanti seguaci è stato il racconto sulla sua prima volta dopo l’intervento di riassegnazione del sesso, eseguito lo scorso gennaio.

Jessica Alves: il suo primo rapporto intimo dopo l’operazione

A distanza di alcuni mesi dall’operazione, l’ex Ken umano ha dunque rivelato che fare l’amore per la prima volta da donna non è stata un’esperienza piacevole. “La mia prima volta è stata molto dolorosa, ho dovuto prendere antidolorifici e stare a letto un po’ di giorni. Ho perso anche un po’ di sangue, ma quando ho chiamato il chirurgo che mi ha operata, mi ha detto che è una cosa normale“.

Ora tuttavia la celebrità 38enne ha trovato una certa stabilità, non avendo nemmeno più perdite durante i rapporti.

View this post on Instagram Un post condiviso da Jessica Alves (@jessicaalvesuk)

La novella Barbie umana ha peraltro svelato che non farà più l’intervento di trapianto dell’utero.

Tale pratica, molto in voga in Brasile, sembra difatti non interessarle più, in quanto avendo un bacino maschile non avrebbe sufficiente spazio per accogliere un feto in crescita. Per questo Jessica Alves ha rinunciata all’operazione, dicendo addio al suo desiderio di diventare mamma e sperimentare le gioie della maternità. Nel mentre, ad ogni modo, pare stia studiando altre opzioni per avere una sua famiglia, non escludendo la maternità surrogata o l’adozione.