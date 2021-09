Jessica Alves si scaglia contro Francesca Cipriani: gelosa per il Gf Vip?

Jessica Alves si è rivolta malamente all'ex amica Francesca Cipriani: possibile gelosia per la partecipazione della ex Pupa al Gf Vip?

Jessica Alves e Francesca Cipriani sono sempre apparse amiche, tuttavia qualcosa sembra cambiato negli ultimi tempi. Pare infatti che l’ex Ken umano diventato Barbie non abbia accettato di buon grado la presenza della ex Pupa al Grande Fratello Vip.

Secondo Alberto Dandolo, la motivazione risiederebbe semplicemente in un fattore di gelosia, essendo anche l’ex Rodrigo desideroso di partecipare al reality di Canale 5.

Ha fatto il seno e affinato il viso per un totale di 74 interventi chirurgici, ecco la trasformazione di Rodrigo Alves #noneladurso pic.twitter.com/fkFs6hdkEM — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 1, 2020

Jessica Alves parla della sua transizione a Live #noneladurso pic.twitter.com/0CSfTgiGJA — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 23, 2020

Jessica Alves invidiosa di Francesca Cipriani?

Non è dunque escluso che in corso d’opera anche Jessica Alves possa entrare nell’ambita magione di Cinecittà, magari proprio per fare una sorpresa inaspettata alla bombastica Cipriani. Quest’ultima, dal canto suo, ha dichiarato che l’ospite internazionale che vorrebbe al GF Vip è purtroppo deceduto, pertanto non potrà mai realizzare il suo sogno.

Sapevate che Jessica Alves (ex ken umano) avrebbe voluto tanto partecipare al gfvip? Per di più pare che non abbia “approvato” la partecipazione di @CiprianiFranci al #gfvip6 pic.twitter.com/H8sb5xk4bw — ilsorrisodellacipriani (@alfonsoidol) September 9, 2021