Ideate per i giocatori dell’NBA e indossate da cestisti del calibro di Moses Malone, Bobby Jones e Michael Cooper, le Nike Air Force 1 sono, senza dubbio, tra le sneakers più apprezzate e vendute in tutto il mondo. Create nel 1982 dal brand statunitense, grazie all’intuizione di Bruce Kilgore, erano unicamente destinate al parquet della palestra, poiché sinonimo di rapidità e stabilità. Col passare degli anni, però, si sono affermate come un vero e proprio simbolo dello streetwear.

Sfoggiate da rapper, cantanti, top-model e tantissime celebrità seguite dai più giovani, sono declinate in tre versioni (Low, Mid e High) e disponibili in ben più di 2000 colorazioni. Senza contare, poi, che oggi vengono create release uniche. Una delle più recenti è quella nata dalla collaborazione con il celebre marchio di gioielli Tiffany & Co. Ma quali sono i modelli di Nike AF1 più amate di sempre? Ecco cinque proposte uniche.

Maxi Swoosh e intersuola ammortizzata: Nike AF1 React

Iniziamo da un modello iconico, che trae ispirazione dalla versione del 1982: le Nike Air Force 1 React. Combinano, infatti, il classico design delle AF1 e l’innovativa tecnologia di ammortizzazione React. Ma come si caratterizzano? La tomaia è in pelle e presenta inserti laterali in mesh per favorire la traspirazione.

Lo Swoosh è sempre presente, ma questa volta è stampato ai lati a caratteri cubitali, così da essere ben visibile. A ciò s’aggiunge la sigla D/MS/X, che dona al look di questa scarpa un aspetto super moderno. Tuttavia, la vera rivoluzione è nascosta nell’intersuola. Infatti, Nike ha unito in queste sneakers la celebre tecnologia Air alla tecnologia React, per offrire un comfort senza eguali.

Lo confermano anche gli stessi appassionati sul web, che definiscono le Nike Air Force 1 React come il modello più comodo di sempre.

Nike Air Force 1 Shadow, un modello femminile declinato in tantissime sfumature

Passiamo, invece, ad uno dei modelli più apprezzati dal pubblico femminile, le Nike Air Force 1 Shadow. Sono state introdotte sul mercato nel 2019 e sono disponibili in tantissime tonalità pastello: Pale Coral, Light Lemon Twist, Pure Violet e Pink Oxford, solo per ricordarne alcune.

Le Shadow presentano una comoda intersuola platform, che permette di guadagnare qualche centimetro in altezza, il che non guasta mai. Nascono da un’idea semplice: quella di aumentare la forza, raddoppiandola. Infatti, sono decorate con tutte le classiche rifiniture delle AF1, ma raddoppiate. Si va dal doppio logo Nike al doppio Swoosh a effetto sfumato, passando per una doppia etichetta sulla linguetta.

Senza dimenticare, poi, che queste scarpe sono portatrici di un messaggio importante. Infatti, sono state concepite in onore di tutte quelle donne che puntano ad affermarsi come un autentico esempio di impegno e forza per le generazioni a venire.

Dallo stile futuristico e caratterizzate da un design innovativo: Nike Air Force 1 Pixel

Quanti desiderano sfoggiare l’inconfondibile stile Nike, ma reinventato, trovano nelle AF1 Pixel la soluzione perfetta. Si tratta di calzature coraggiose e innovative, che rivisitano in chiave più moderna il design della classica Air Force 1 Low. La suola, infatti, è decorata da blocchi geometrici di varie dimensioni, che ricordano proprio la forma dei pixel.

Ma questi non sono gli unici cambiamenti, lo Swoosh è impresso direttamente nella tomaia, mentre ad arricchire i lacci ci pensa una piccola placca metallica, che dona alle sneakers un aspetto futuristico.

Per ciò che riguarda le colorazioni delle migliori offerte online di Nike Air Force 1 Pixel? Naturalmente non possono mancare i modelli neri e quelli bianchi. Ma via libera anche a versioni decisamente più originali, come la Air Force 1 Low Pixel Desert Sand realizzata in pelle liscia e scamosciata, oppure ancora la Air Force 1 Low Pixel Grey Gold Chain, con inserti in velluto, raso e un ciondolo gold a forma di Swoosh.

Leggere e traspiranti, le Nike Air Force 1 Flyknit garantiscono stile e performance

Leggerezza, sostegno e massima traspirabilità: sono queste le prerogative principali delle Nike Air Force 1 Flyknit. Proprio come anticipa il nome, sono realizzate con lo speciale tessuto Flyknit, un materiale che consente di creare tomaie super leggere, senza scendere a compromessi sulla resistenza.

Potremmo dunque definire queste scarpe come il perfetto connubio tra stile e performance. Assicurano, infatti, un comfort ottimale e possono essere sfoggiate in qualunque occasione quotidiana, sia con look casual che con outfit più eleganti.

Le colorazioni disponibili all’inizio erano soltanto tre. Oggi, invece, sono state realizzate molteplici versioni, anche se una delle più apprezzate dal pubblico rimane la classica combinazione red/black.

In cerca di un modello eco-friendly? Ecco le Nike Air Force 1 Crater

Terminiamo questa panoramica con un modello rispettoso dell’ambiente ed eco-friendly. Parliamo delle Nike Air Force 1 Crater, che rientrano nell’iniziativa “Move to zero” di Nike. Lo scopo è quello di ridurre gli sprechi inutili tramite innovazioni scientifiche ad hoc, che riguardano sia la scelta di nuovi materiali che il loro utilizzo.

Ideali per coloro che desiderano dare il proprio contributo ecosostenibile, sono realizzate con almeno il 20% di materiali riciclati. Nei dettagli, il 15% è in gomma Nike Grind e il restante 5% in schiuma Crater. Le stringhe sono riciclate al 100% e la tomaia è in tessuto semi-trasparente.

Insomma, parliamo di un vero e proprio caleidoscopio di colori, di sneakers comode e super versatili, progettate per essere indossate nel totale rispetto del nostro pianeta.