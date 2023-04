Le dichiarazioni di Antonella, sorella di Stefano e Virgilio Mattei, i figli del segretario della locale sezione del Movimento sociale italiano, Mario Mattei, a 50 anni dal rogo di Primavalle.

50 anni dal rogo di Primavalle, sorella di Mattei: “Non mi pacifico”

Il ricordo di Antonella, sorella di Stefano e Virgilio Mattei, i figli del segretario della locale sezione del Movimento sociale italiano, Mario Mattei, uccisi nel rogo di Primavalle, compiuto da componenti di Potere Operaio. “Non mi posso pacificare con persone che non hanno chiesto mai scusa. A nove anni mi hanno distrutto la vita, come si fa a dimenticare?” ha dichiarato la donna.

50 anni dal rogo di Primavalle, la celebrazione dell’anniversario

Per la ricorrenza dei 50 anni dal rogo di Primavalle, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, insieme all’assessore alla cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, e dal vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, hanno deposto una corona d’alloro e tre corone di fiori in via Bernardo da Bibbiena. “La giustizia italiana non ci ha aiutato. È importate non avere più violenza ma va detto che i miei fratelli non sono come gli altri. Primavalle” ha dichiarato la donna, rivolgendosi al governatore. “Bisogna avere giustizia” ha aggiunto, verso il ministro Sangiuliano.