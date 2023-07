Arrestato a Roma un trentunenne che pedina una donna e aggredisce il collega che la protegge: in custodia cautelare in carcere, non è escluso che il suo legale possa chiedere per lui una perizia psichiatrica

Paura a Roma. Un trentunenne è stato arrestato dagli agenti della polizia del distretto Salario-Parioli per aver sfregiato in viso con una bottiglia di vetro un uomo che ha preso le difese della donna (cinquantasettenne di origine newyorkese, sua collega) che stava pedinando all’interno del parco di Villa Borghese. Ecco come è andata.

Lo stalker è in carcere

Una volta soccorso dai sanitari, allertati da alcuni presenti nel bar presso il quale la donna è entrata per cercare aiuto, l’uomo – impiegato insieme alla donna alla British School di Roma – è stato portato in ospedale ed è stato dichiarato guaribile in quarantacinque giorni. Intanto lo stalker è stato processato per direttissima sabato 8 luglio e il giudice del tribunale monocratico ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, accettando la richiesta del pubblico ministero.

L’arresto

L’aggressore è stato individuato presto a poca distanza, in piazza Thorvaldsen (vicino a Villa Borghese). Le autorità non hanno esitato a procedere nei suoi confronti ed è subito scattato l’arresto. «Non ha spiegato le ragioni del gesto, ha detto solo frasi senza senso» si legge nel verbale. E proprio per questa ragione, non è escluso che il legale possa chiedere una perizia psichiatrica sul suo assistito.