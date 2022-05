La modifica del 730 precompilato, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, non funziona. Questa funzione non è disponibile.

Ci sono dei problemi sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La modifica del 730 precompilato non funziona. Più che di problema tecnico, sembra che la funzione non sia disponibile.

730 precompilato non funziona: problemi sul sito dell’Agenzia delle Entrate

La modifica del 730 precompilato 2022 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella giornata di martedì 31 maggio, non funziona. Nella giornata di oggi doveva essere possibile cambiare e poi inviare la dichiarazione messa a disposizione sul portale dell’Agenzia dallo scorso 23 maggio. Purtroppo non è stato così, almeno per le prime ore della giornata. Visto l’appuntamento di oggi, molte persone si sarebbero aspettate di poter procedere all’inoltro del modello 730 con i dati già a disposizione nella notte, più precisamente a mezzanotte in punto, ma non è stato possibile e dopo diverse ore la situazione non era cambiata.

La funzione modifica non è disponibile e molte persone sono ancora in attesa che qualcosa possa sbloccarsi.

Come si dovrà procedere?

Quando si potrà procedere con l’invio della dichiarazione? Se al momento la modifica non funziona, questo non vuol dire che l’invio non sarà possibile per tutta la giornata. Potrebbero ripristinare il problema e alcuni pensano che possa essere possibile un posticipo delle operazioni. Per il momento non ci sono comunicazioni definitive.

Bisogna anche tenere conto che quando ci sarà il via effettivo delle operazioni potrebbero esserci ulteriori problemi dovuti al numero di accessi contemporanei.