8 marzo, premiata imprenditrice a Rimini: "Preferisco assumere donne"

L'imprenditrice Monica Dellarosa premiata dal Comune di Rimini per aver favorito nella sua attività le pari opportunità per le donne lavoratrici

Rimini, 8 marzo 2023. Una donna per le donne. Si chiama Monica Dellarosa l’imprenditrice premiata stamattina dal Comune di Rimini per aver «favorito attraverso la propria impresa le pari opportunità» per le donne lavoratrici.

Contro un problema culturale

Proprietaria dello stabilimento balneare Bagno 107 di Rimini, Monica Dellarosa ha parlato così durante l’intervista di stamane: «Per me è un grande onore ricevere questo premio, un orgoglio. […] Ho assunto personale femminile in un settore in cui lavorano per lo più uomini. Ognuno può dare il proprio contributo per le pari opportunità, nel mio piccolo ho cercato di farlo: ho assunto donne con varie mansioni, a partire dalle attività di animazione. Intendo continuare a farlo». Riflettendo poi sul fatto che a Rimini un’impresa su cinque è guidata da una donna, l’imprenditrice ha commentato: «È un problema di tipo culturale. Un retaggio che impedisce di valorizzare adeguatamente le abilità e le competenze. Rispetto ad altri Paesi, abbiamo un bel po’ di strada da fare. Come? Partendo da gesti concreti. Prendiamo il tema della retribuzione: diversi studi dimostrano che una donna spesso, a parità di mansione, guadagna meno di un uomo. Questo non è giusto».

Per le mamme lavoratrici

Valorizzare le competenze delle donne. Come? Sono ormai numerose le aziende che cercano di favorire l’impiego femminile, anche delle mamme, permettendo loro di conciliare al meglio la vita professionale e quella privata. Anche su questo Dellarosa offre in una delle sue risposte un’immagine del tutto esemplificativa: «alcune grandi realtà hanno addirittura al proprio interno un asilo per i figli dei dipendenti, pensiamo a quanto possa essere utile per una mamma che non deve limitarsi nella propria carriera».