Va a prendere un gelato ma non fa più ritorno: 80enne scomparso in provincia di Varese. Vigili del fuoco e protezione civile lo stanno cercando.

Ancora disperso Antonio, l’anziano 80enne scomparso da Laveno Mondello: ha detto di essere uscito per prendere un gelato, ma non è mai tornato.

80enne scomparso a Laveno Mondello

Non si hanno ancora notizie di Antonio, l’80enne in gita con una comitiva a Laveno Mondello, in provincia di Varese, scomparso poi nel nulla. Si cerca l’anziano da domenica 25 giugno: era andato nel paesino per passare una domenica in compagnia. Di lui però ancora oggi non si sa nulla.

A dare l’allarme della sua scomparsa sono stati gli altri membri della comitiva. Agli organizzatori Antonio aveva detto che sarebbe andato a prendere un gelato, promettendo però che sarebbe ritornato in tempo per rispettare le altre tappe del programma. Al locale però lui non è mai arrivato. La chiamata ai carabinieri è stata fatta verso le 12:30: le ricerche si sono concentrate in un primo momento proprio nel centro storico del paese, per poi estendersi anche negli esercizi pubblici, senza trovare traccia del signor Antonio.

Le attività di ricerca e gli organi coinvolti

Da ormai tre giorni sono impegnati nelle ricerche vigili del fuoco e soccorritori. In particolare, gli specialisti dei nuclei Tas , Sapr e i cinofili. A dare una mano anche i volontari della protezione civile.