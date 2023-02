84enne dona gli organi e salva delle vite

In Puglia donna 84enne dona gli organi con un ultimo gesto di generosità.

L’anziana di Trani ha salvato la vita di altre persone grazie alla donazione di fegato e reni.

Anziana 84enne dona gli organi

Gli organi della pensionata sono stati espiantati in Puglia e trapiantati in altri pazienti in lista d’attesa. La famiglia della donna ha acconsentito alla donazione degli organi per permettere ad altre persone di continuare a vivere.

Il commento del coordinatore trapianti della Asl ASL BAT (Barletta, Andria Trani), Giuseppe Vitobello è stato: «Questa donna ha consentito oggi ad altre persone, magari anche più giovani, di continuare a vivere.

Il suo gesto di amore è commovente».

Collaborazione di équipe mediche

L’espianto degli organi ha richiesto il lavoro di diverse équipe mediche. I dottori che hanno effettuato l’operazione di espianto dei reni sono stati degli urologi di Foggia, mentre per il prelievo del fegato è stato necessario l’intervento degli epatologi del Policlinico di Bari.

Vitobello ha ringraziato la famiglia dell’anziana e i sanitari dell’Ospedale Bonomo di Andria per aver portato a termine la delicata operazione.

Una speranza per i malati

La Direttrice Generale dell’Asl Bt Tiziana Dimatteo ha dichiarato che la donazione della donna dovrebbe essere un esempio da seguire per dare speranza a tanti malati che hanno bisogno di un trapianto.

