9 destinazioni da sogno e insolite per la luna di miele perfetta: ti lasceranno senza fiato

Queste mete sono bellissime e perfette per una luna di miele da mille e una notte: 9 posti tra divertimento e relax.

Se siete in cerca di mete uniche e indimenticabili per il vostro viaggio di nozze, questo articolo è pensato proprio per voi. La luna di miele è un momento speciale che merita di essere celebrato in un luogo straordinario, lontano dai classici itinerari turistici.

È fondamentale scegliere la destinazione in base ai vostri interessi e desideri, senza farsi influenzare dalle mete più comuni.

Inoltre, è importante considerare il budget; per questo abbiamo raccolto una selezione di nove proposte che potrebbero sorprendervi. Queste mete non solo offrono esperienze indimenticabili, ma includono anche opzioni economiche, senza rinunciare al lusso che una luna di miele richiede.

Le mete da sogno (e insolite) per una luna di miele indimenticabile

Western Australia

Iniziamo il nostro viaggio in Western Australia, una regione che offre paesaggi mozzafiato e un’atmosfera rilassata. Immaginate di sorseggiare un caffè al White Elephant Cafe, con vista sull’oceano, mentre il profumo del mare accarezza il vostro viso. Le acque cristalline invitano a nuotate rinfrescanti, mentre i surfisti si preparano a cavalcare le onde della Margaret River, una delle migliori località per il surf al mondo. Le colline rigogliose della Margaret River Valley, famose per la produzione di vini pregiati come il Cabernet Sauvignon e il Chardonnay, offrono un’esperienza enogastronomica indimenticabile. Potrete partecipare a tour di degustazione in vigneti incantevoli e scoprire la bellezza naturale di questa regione, che è un vero gioiello australiano.

Mauritius

Tra le destinazioni più ambite per le lune di miele, Mauritius è un’isola che incanta con la sua bellezza e la sua cultura vibrante. Situata nell’Oceano Indiano, questa piccola isola vulcanica è conosciuta come Dina Arobi, “l’isola che luccica”. L’atmosfera esotica e le meraviglie naturali la rendono un luogo ideale per gli innamorati. Potrete esplorare il giardino botanico di Pamplemousse, famoso per le sue ninfee giganti e i fiori di loto, o visitare le Terre de Chamarel, un fenomeno geologico unico con strati di terra dai colori vivaci. Non dimenticate di fare un’escursione al Monte Le Morne, un simbolo della storia dell’isola, dove un trekking di 3 ore vi porterà a una vista panoramica indimenticabile sulla laguna turchese e sulle spiagge di Flic en Flac.

Le Isole Gambier, Raiatea e Taha’a, Polinesia Francese

Se desiderate un’esperienza da sogno in un ambiente paradisiaco, le Isole Gambier, Raiatea e Taha’a nella Polinesia Francese sono una scelta straordinaria. Queste isole, spesso trascurate dai turisti, offrono un’autenticità rara. Le loro acque cristalline e le spiagge di sabbia bianca sono il quadro perfetto per una luna di miele romantica. Potrete visitare l’isola di Mangareva, famosa per la sua storia e la sua bellezza naturale. Qui, la chiesa di San Michel, costruita in madreperla, è una testimonianza dell’architettura locale e della cultura polinesiana. Non perdete l’occasione di esplorare la laguna con un’escursione in barca, facendo snorkeling tra i coloratissimi giardini di corallo e gustando un delizioso picnic a base di poisson cru au coco su un motu deserto.

Scottsdale, Arizona

Scottsdale, in Arizona, è una destinazione che combina bellezze naturali e cultura. Riconosciuta da Conde Nast Traveller come una delle migliori destinazioni al mondo, Scottsdale è anche stata scelta da celebrità come Beyoncé e Jay-Z per la loro luna di miele. Questa località offre un’atmosfera vibrante e un paesaggio desertico mozzafiato. Potrete esplorare il deserto di Sonora, famoso per i suoi imponenti cactus saguaro e la varietà della sua flora e fauna. Non mancate di visitare Taliesin West, la residenza progettata dall’architetto Frank Lloyd Wright, un’opera d’arte architettonica che si integra armoniosamente con il paesaggio circostante. Qui potrete partecipare a tour che vi porteranno a scoprire la filosofia di design di Wright e l’arte e la cultura della regione.

Tokyo, Giappone

Tokyo è una delle città più affascinanti al mondo, un perfetto connubio tra modernità e tradizione. Camminare tra i grattacieli futuristici e i templi storici crea un’atmosfera magica e surreale. Iniziate il vostro viaggio nel vivace quartiere di Shibuya, noto per il suo celebre incrocio, Shibuya Crossing, dove il flusso di persone crea una coreografia ininterrotta. Qui, tra boutique alla moda e caffè di design, potrete assaporare la vera essenza della cultura giapponese. Spostandovi a Shinjuku, vi aspetta un paesaggio completamente diverso: il quartiere è un labirinto di contrasti, con grattacieli che si ergono maestosi accanto a vicoli storici come Omoide Yokocho, famoso per le sue piccole izakaya dove potrete gustare autentici yakitori.

Rhode Island, Stati Uniti

Rhode Island è il più piccolo stato degli Stati Uniti, ma racchiude una grande ricchezza di esperienze romantiche. La sua capitale, Providence, è un tesoro di arte e cultura, con gallerie d’arte contemporanea e ristoranti gourmet. Newport, una delle città più celebri dello stato, è famosa per le sue storiche ville in stile vittoriano e per il suo affascinante lungomare. Qui potrete passeggiare lungo il Cliff Walk, un sentiero panoramico che offre viste mozzafiato sull’Oceano Atlantico. La baia di Narragansett, con le sue isole e le spiagge incontaminate, è il luogo ideale per rilassarsi e godere di un romantico tramonto. Non dimenticate di visitare il Newport Yacht Club, dove potrete ammirare le barche a vela e, se vi sentite avventurosi, anche provare a partecipare a una regata.

Cat Island, Bahamas

Cat Island è una gemma nascosta nelle Bahamas, lontana dalle rotte turistiche più battute. Con i suoi paesaggi selvaggi e le spiagge di sabbia bianca, questo piccolo angolo di paradiso è perfetto per le coppie in cerca di tranquillità. Qui potrete passeggiare lungo spiagge deserte, godere di un’atmosfera rilassata e assaporare il famoso rake and scrape, la musica tradizionale delle Bahamas. Il suo nome deriva dal pirata Arthur Catt, che un tempo nascondeva i suoi tesori su quest’isola. Oggi, Cat Island è famosa anche per il monastero costruito da padre Jerome Hawes, che offre un’atmosfera serena e mistica, perfetta per momenti di riflessione. Gli amanti della natura possono esplorare le colline e le foreste, mentre gli appassionati di snorkeling e immersioni potranno scoprire i meravigliosi fondali marini che circondano l’isola.

Raffles Maldives Meradhoo

Se sognate una luna di miele da sogno, non potete perdervi il Raffles Maldives Meradhoo. Questo resort di lusso si estende su due isole nell’atollo di Gaafu Alifu, uno dei luoghi più isolati e incontaminati delle Maldive. Qui potrete vivere un’esperienza di lusso senza pari, con ville private dotate di piscina e accesso diretto alla spiaggia. Il resort è il simbolo del turismo sostenibile, promuovendo pratiche ecologiche e il rispetto per l’ambiente. Gli ospiti possono godere di trattamenti benessere in spa di alta classe, cene romantiche sulla spiaggia e attività come snorkeling e immersioni tra i colorati reef corallini. Le Maldive sono il luogo ideale per rilassarsi e rigenerarsi, circondati da un panorama da sogno.

Hong Kong

Grattacieli, la piscina hotel più alta del mondo, ristoranti stellati, ma anche geoparchi dell’Unesco, parchi marini e quartieri e templi antichissimi. Hong Kong offre esperienze incredibili tra modernità e lusso e tradizione millenaria. Non è un caso che un’icona della moda come Pharell Williams abbia scelto proprio l’Avenue of Stars di Kowloon per la sua seconda sfilata per Louis Vuitton. Proprio Kowloon è il posto perfetto per ammirare tutto lo skyline di Hong Kong e per assistere al cosiddetto Symphony of Lights, ovvero l’incredibile spettacolo notturno fatto di musica, luci laser e spettacoli pirotecnici.