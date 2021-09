A PQE Group il premio Best managed Companies di Deloitte

Milano, 28 set. (askanews) – PQE Group è tra le aziende vincitrici della quarta edizione del “Best Managed Companies” Award, iniziativa promossa da Deloitte Private per supportare e premiare le eccellenze italiane d impresa nell ambito dell iniziativa sostenuta da ELITE – il programma di Borsa Italiana che supporta lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale -, da Confindustria e da ALTIS Università Cattolica.

La cerimonia di premiazione è avvenuta a Palazzo Mezzanotte a Milano.

A ritirare il premio Giampaolo Mazzuca, partner di PQE Group, azienda leader nel settore Life science: “Questo premio è arrivato perché abbiamo affrontato con proattività la complessità del periodo. Siamo riusciti a ottenere dei risultati in termini di fatturato interessanti perché abbiamo mantenuto il trend del 10 per cento sia nel 2020 e probabilmente anche nel 2021. Ma soprattutto abbiamo incrementato le nostre risorse crescendo come personale. Siamo mille persone dopo le assunzioni di 350 persone negli ultimi mesi”.

Il premio conferma che i processi messi in atto da PQE, anche internamente, sono stati vincenti: dalla teal organizion, ai progetti di CSR, il tutto ponendo sempre la risorsa umana al centro.

“Vogliamo continuare su questa strada continuando a crescere. Questo avviene investendo sulle persone: Il nostro obiettivo è passare nell arco di due o tre anni da mille a duemila persone”, ha sottolineato Mazzuca.

Le aziende premiate sono state valutate in base a sei criteri: strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità. Come ha spiegato Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile BMC: “Quest anno abbiamo premiato 74 aziende che mediamente hanno avuto una crescita del fatturato ma che soprattutto si sono dimostrate creative e molto responsabili nei confronti di lavoratori, ambiente e di tutti i portatori d interesse. E decisamente in crescita: la resilienza è una base ma sono società che hanno rappresentato una capacità di crescere e di cambiare”, ha concluso.