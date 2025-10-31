A settembre, Forza Italia riceve un significativo sostegno economico in Campania

Settembre si è rivelato un mese molto proficuo per Forza Italia in Campania, in particolare in vista delle elezioni regionali programmate per la fine di novembre. Durante questo periodo, il partito guidato da Antonio Tajani ha ricevuto un sostegno finanziario notevole, superando i 200mila euro in contributi provenienti da vari sostenitori nella regione.

Questo afflusso di fondi è stato ulteriormente evidenziato dalla celebrazione della festa nazionale del partito, che si è tenuta a Telese Terme, in provincia di Benevento. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il legame con i propri elettori e sostenitori.

Dettagli dei finanziamenti ricevuti

Tra le numerose donazioni, un contributo significativo è stato quello di Ipì Spa, un’azienda di Arzano specializzata in prodotti di carta e imballaggi, che ha versato 100mila euro il 15 settembre. Questo investimento dimostra come le imprese locali stiano supportando attivamente il partito, riconoscendo il valore delle politiche promosse da Forza Italia.

Altri contributi importanti

Un altro importante sostenitore è l’imprenditore napoletano Rosario Caputo, presidente di Federconfidi, che ha donato 50mila euro. La sua partecipazione è indicativa dell’interesse degli imprenditori campani nel sostenere un partito che si impegna a promuovere lo sviluppo economico e le opportunità nel territorio.

In aggiunta, Eic Energia, una società di Sarno, ha contribuito con 35mila euro, mentre Cinemafiction Formazione e Produzione, proveniente da Napoli, ha versato 12mila euro. Questi importi, insieme a quelli più modesti, dimostrano un ampio sostegno da parte del tessuto imprenditoriale locale.

Contributi minori ma significativi

Nonostante alcuni versamenti siano stati di entità inferiore, rappresentano comunque un segnale importante di fiducia nel partito. Ad esempio, Gaetano Loffredo di Napoli ha donato 2.800 euro, mentre la società sportiva Fun & Fitness di Salerno ha versato 2.500 euro. Questi contributi, sebbene più contenuti, dimostrano l’impegno di vari attori locali nel sostenere la missione di Forza Italia.

Altri piccoli sostenitori

Altri versamenti comprendono quelli di Gravina Conserve e di Servizi Ecologici Ed Ambientali da Scafati, ciascuno con 2mila euro, e Scatolificio Salernitano con 1.500 euro. Anche Pasquale Sicignano di Pompei ha contribuito con 1.000 euro, evidenziando l’importanza di ogni singolo contributo per il finanziamento della campagna elettorale.

Il notevole afflusso di fondi per Forza Italia in Campania non solo riflette un forte sostegno da parte delle aziende locali e dei cittadini, ma rappresenta anche una preparazione strategica per le elezioni regionali. Con un mix di grandi e piccoli contributi, il partito sta dimostrando di essere ben radicato nella comunità campana e pronto a competere con determinazione alle prossime elezioni.