Terribile incidente stradale questa mattina sull’A4, incidente che ha causato anche diversi chilometri di coda in autostrada in direzione Torino. Ecco che cosa è successo.

Terribile incidente stradale sull’A4: lunga coda in autostrada

Questa mattina, martedì 18 novembre 2025, intorno alle ore 7.00, si è verificato un incidente stradale sull’A4, in direzione Torino, in concomitanza con le uscite di Sesto San Giovanni Cinisello Balsamo e Cormano.

Un veicolo è rimasto coinvolto in uno schianto, per cause ancora da accertare da parte delle autorità competenti. Per gestire al meglio il traffico a seguito del sinistro, sull’A4 sono giunti gli agenti della Polizia Stradale di Novate e i Vigili de Fuoco, che si sono assicurati delle condizioni del veicolo coinvolto nell’incidente, al fine di escludere rischi di incendi.

Terribile incidente stradale sull’A4: ferito un 42enne

A seguito dell’incidente stradale di questa mattina, intorno alle ore 7.00, sull’A4, sono giunti subito i soccorritori dell’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) con automedica e ambulanza. A rimanere ferito nell’impatto un uomo di 42 anni, che è stato soccorso in codice giallo. Le cause dell’incidente come detto sono ancora da chiarire, diversi i disagi per gli automobilisti diretti a Torino, che hanno visto i tempio di percorrenza notevolmente aumentati.