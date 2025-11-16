Milano, suv spezzato in due dopo l’incidente in viale Fulvio Testi: 21enne in fin di vita, diversi feriti

Milano, incidente tra suv e auto: 21enne in gravi condizioni, altri feriti trasportati in ospedale e traffico paralizzato all'alba.

Un violento incidente stradale a Milano, in viale Fulvio Testi, ha lasciato diversi feriti, tra cui un 21enne che lotta tra la vita e la morte. Lo schianto, avvenuto all’alba tra una Mercedes Classe G Brabus e una Opel, ha provocato il ribaltamento del suv, spezzatosi in due.

All’alba di domenica 16 novembre 2025, intorno alle 6:30, un violentissimo scontro ha coinvolto una Mercedes Classe G Brabus e una Opel Corsa lungo viale Fulvio Testi, nei pressi del civico 110 e della fermata Bicocca della metro. Per cause ancora in fase di accertamento, le due vetture si sono urtate con tale forza che il fuoristrada si è ribaltato più volte, spezzandosi in due e separando l’abitacolo dal telaio, mentre la piccola Opel ha subito gravi danni nella parte anteriore.

Secondo Tgr Lombardia, quattro persone sono rimaste ferite: un 21enne, immediatamente trasportato in arresto cardiaco all’ospedale Niguarda, un 23enne, una donna di 30 anni e un uomo di 32.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e un’ampia squadra di soccorso, con quattro ambulanze e tre automediche.

Aggiornamenti sulle condizioni dei feriti: rischio vitale per il 21enne

Con il passare delle ore, le condizioni di alcuni dei coinvolti si sarebbero aggravate. La donna di 30 anni, rimasta intrappolata nel suv e trasportata inizialmente in codice giallo al Policlinico, sarebbe ora ricoverata in prognosi riservata. Il giovane di 21 anni, apparso sin da subito in gravissime condizioni, sarebbe attualmente in sala operatoria e viene considerato in pericolo di vita. Gli altri due feriti, di 23 e 32 anni, sarebbero ricoverati rispettivamente al San Raffaele e al Fatebenefratelli in codice giallo, mentre il conducente della Opel avrebbe ricevuto cure per traumi lievi.

La polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.