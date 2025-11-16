Grave incidente tra due auto sulla strada Oraziana, nei pressi di Ripacandida (Potenza): Vincenzo, 22 anni, ha perso la vita, lasciando nel lutto il mondo del calcio giovanile. Una giovane promessa stroncata troppo presto, un dolore che unisce comunità e tifosi nella tristezza per una vita spezzata sulla strada.

Grave incidente tra due auto: il Comune di Maschito in lutto

La comunità di Maschito è stata profondamente colpita dalla tragica notizia della morte di Vincenzo Bochicchio, 22 anni, rimasto vittima di un grave incidente stradale nella serata di ieri. Il giovane, descritto come “conosciuto e benvoluto da tutti“, viaggiava insieme all’amico Rosario, ora ricoverato in ospedale, mentre nell’altra auto coinvolta erano presenti due ragazzi di Ripacandida, anch’essi feriti.

Il sindaco Luigi Rafti, l’Amministrazione Comunale e l’intera comunità si sono stretti attorno ai familiari e agli amici, esprimendo profonda commozione per una tragedia che ha interrotto un sabato sera come tanti.

“A tutti voi va il nostro pensiero, la nostra preghiera e il nostro più sincero abbraccio“, si legge nel messaggio diffuso dal Comune, a testimonianza del dolore condiviso tra le due comunità vicine.

Grave incidente tra due auto: Vincenzo è morto a 22 anni, mondo del calcio in lutto

Un grave incidente stradale ha tolto la vita a Vincenzo Bochicchio, 22 anni di Maschito, coinvolto in uno scontro tra due auto sulla strada provinciale Oraziana, vicino a Ripacandida. Nell’impatto altre tre persone hanno riportato ferite, di cui una in codice rosso. La comunità locale e il mondo del calcio giovanile piangono un ragazzo noto per il suo talento e la sua passione per lo sport, spezzato troppo presto in un tragico momento di distrazione sulla strada. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi e le prime indagini.