Abbandona la figlia di 5 anni per andare al lavoro: bimba da sola per 8 ore

Abbandona la figlia di 5 anni per andare al lavoro: bimba da sola per 8 ore

Abbandona la figlia di 5 anni per andare al lavoro: bimba da sola per 8 ore

Una coppia di genitori è stata denunciata per abbandono di minore in concorso: la loro figlia di cinque anni veniva spesso lasciata a casa da sola

Una coppia di Pavia è stata denunciata per abbandono di minori in concorso, dopo che è stato scoperto che la loro figlia di 5 anni era stata lasciata a casa da sola per 8 ore di fila.

I genitori erano soliti a questa pratica quando avevano i loro orari di lavoro erano coincidenti.

Pavia, genitori denunciati per abbandono di minore: lasciavano la figlia di 5 anni a casa da sola

Una coppia originaria dell’Est Europa, ma residente a Stradella (Pavia) è stata denunciata per abbandono di minori in concorso. I due gentori, infatti, avevano lasciato la loro bambina di 5 anni a casa da sola per ben 8 ore mentre loro erano al lavoro.

Una segnalazione anonima ha avvisato i carabinieri che hanno fatto irruzione nell’appartamento dei coniugi. Al momento dell’ingresso in casa degli agenti la bambina stava tranquillamente giocando con il gatto, sgranocchiando dei pop corn lasciati in cucina dalla madre.

La segnalazione e la denuncia

Quanto accaduto nel pavese è stato segnalato anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ed ai servizi sociali del Comune della città.

I due genitori sono stati rintracciati e denunciati, nonostante, come si legge nella nota dei carabinieri: “Fortunatamente, durante l’assenza della coppia, pur essendo senza alcuna sorveglianza, la bimba non poneva in essere comportamenti pericolosi.”