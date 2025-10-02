Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia parlano del loro futuro: matrimonio e figli tra i progetti. A CasaLollo, l’ex gieffino racconta la solidità della coppia, smentendo voci di presunte crisi.

Una storia che sembrava solida, e invece qualcosa si è incrinato. Sembravano una delle coppie più amate uscite dal Grande Fratello Vip. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono lasciati? Lui ironico e incontenibile sui social, lei più riservata ma con una dolcezza che aveva conquistato proprio tutti… Una coppia che ha fatto sognare in molti.

Eppure alcuni rumors parlerebbero di piccola crisi, ma in realtà la coppia sembra andare proprio a gonfie vele…

Edoardo Tavassi e Micol si sono lasciati? Il racconto ai fan

Durante un collegamento a CasaLollo, il format condotto da Lorenzo Pugnaloni, Tavassi aveva parlato senza troppi filtri del futuro. Matrimonio. Figli. «Sono sicuro che prima o poi convoleremo a nozze e avremo dei figli», aveva raccontato con entusiasmo, lasciando sognare i fan della coppia. Parole chiare, che descrivevano una relazione solida, con basi da costruire passo dopo passo.

Il racconto non lasciava spazio a dubbi: entrambi, diceva Edoardo, stanno lavorando duramente per garantire stabilità economica e personale, in vista di una vita insieme. Una visione condivisa, che sembrava proiettarli davvero verso un futuro comune.

Edoardo Tavassi e Micol si sono lasciati? Solo rumors, la realtà è un’altra

e

La loro storia, nata sotto le telecamere, è diventata una delle più seguite anche dopo il reality… Tavassi, con la sua leggrezza, e Micol, con la sua discrezione, avevano conquistato il pubblico dei social e della televisione.

I due non solo non si erano mai lasciati dopo l’esprienza nella casa, ma anzi avevano rafforzato la loro unione, trasformandola in una delle coppie più stabili tra quelle uscite dal programma. Le dichiarazioni di Edoardo a CasaLollo avevano confermato quella direzione: un progetto di vita comune, costruito con impegno.

Niente frasi a effetto, niente polemiche. Solo il racconto di due ragazzi che, almeno nelle parole, sembrano proprio decisi a guardare avanti insieme.