Un appello alla pace ha aperto l’omelia di questa mattina di Papa Leone XIV, in occasione della Domenica delle Palme. L’invito del Santo Padre, davanti a migliaia di fedeli, è stato quello di deporre le armi.

Domenica delle Palme, l’appello del Papa: “Abbiate pietà, deponete le armi”

“Cristo, Re della pace, grida ancora dalla sua croce: Dio è amore! Abbiate pietà! Deponete le armi, ricordatevi che siete fratelli!” Così è iniziata l’omelia di Papa Leone XIV in occasione della Domenica delle Palme. La celebrazione liturgica è iniziata poco dopo le ore 10.00 di questa mattina in piazza San Pietro, dove il papa ha fatto il suo ingresso a capo della processione, seguito da cardinali, vescovi e celebranti che tenevano in mano le palme gialle, a rievocare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme.

Domenica delle Palme, Papa Leone XIV: “Dio rifiuta la guerra, nessuno può usarlo per giustificarla”

Nella celebrazione della Domenica delle Palme, Papa Leone XIV ha sottolineato che “Fratelli, sorelle, questo è il nostro Dio: Gesù, Re della pace. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: ‘anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano di sangue.'” E ancora: “guardando a Lui, che è stato crocifisso per noi, vediamo i crocifissi dell’umanità. Nelle sue piaghe vediamo le ferite di tante donne e uomini di oggi. Nel suo ultimo grido rivolto al Padre sentiamo il pianto di chi è abbattuto, di chi è senza speranza, di chi è malato, di chi è solo. E soprattutto sentiamo il gemito di dolore di tutti coloro che sono oppressi dalla violenza e di tutte le vittime della guerra.”