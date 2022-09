Abbigliamento da lavoro personalizzato: King Kong Work, consulenza tecnica e preventivi entro un’ora

Scopri i vantaggi che King Kong Work, e-commerce con un’esperienza ventennale in ambito antinfortunistico, può assicurare alla tua azienda.

Risultato dell’intuizione di tre soci con un’esperienza ventennale in ambito antinfortunistico, King Kong Work (www.kingkongwork.com) è l’e-commerce per chi è alla ricerca di abbigliamento da lavoro per aziende con soluzioni personalizzate. Insieme alla comodità dell’online c’è l’utilità di un’assistenza puntuale, attenta alla soddisfazione del cliente.

King Kong Work è guidata dalla volontà di divenire un partner indispensabile per ogni cliente (titolari di aziende o addetti agli acquisti). Le consegne si realizzano in 24/48 ore (in caso di ordini con personalizzazione la consegna avviene in 7 giorni) e entro appena un’ora dalla richiesta viene fornito un preventivo personalizzato, merito di un’assistenza clienti dedicata per le aziende.

Viene inoltre applicata la politica “soddisfatto o rimborsato” su ogni ordine, così da assicurare la massima serenità a ogni cliente. All’interno del catalogo di www.kingkongwork.com (sempre aggiornato) sono presenti oltre 100 brand italiani ed internazionali di antinfortunistica ed abbigliamento da lavoro.

Sono accessibili più di 130mila prodotti per la sicurezza. Una proposta già scelta da oltre 27mila aziende. Il negozio digitale definisce un rapporto diretto con il cliente, senza alcuna intermediazione. Una relazione che nella maggior parte dei casi prende la forma di una collaborazione a lungo termine.

Nel novero dei clienti che hanno già scelto King Kong Work figurano, tra gli altri, Iperceramica, Enel, Moby, Croce Rossa Italiana, Aeronautica Militare, Plasticfree, Rossignol.

L’e-commerce rende semplice la ricerca del prodotto desiderato, di cui fanno parte abbigliamento monouso, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro, abbigliamento ad alta visibilità, abbigliamento ho.re.ca., abbigliamento su misura, abbigliamento promozionale. Il cliente ha così l’occasione di verificare in modo autonomo i capi.

L’azienda dispone di un laboratorio di stampa e ricamo di ultima generazione, che consente di consegnare in tempi rapidi qualunque fornitura. Vengono così soddisfatte le richieste, come, ad esempio, stampare loghi con sfumature o con molti colori. Alla base dell’operatività di King Kong Work ci sono pochi, semplici ma importanti valori: serietà, velocità, cura del cliente.

Quali sono le altre prerogative dell’offerta? Scopri i vantaggi che King Kong Work può assicurare alla tua azienda digitando www.kingkongwork.com.