Abbigliamento in pelle Brutus, l’unicità dell’artigianato italiano in stile biker

Lo spirito dell’appassionato di motori prende forma attraverso collezioni di giacche, calzature, borse e accessori firmati Brutus.

Ribelle, pionieristico e rigorosamente italiano, Brutus è il brand di abbigliamento in pelle artigianale che combina design, utilità e lo stile tipico dei biker. Lo spirito dell’appassionato di motori prende forma attraverso collezioni di giacche, calzature, borse e accessori per uomo e donna. Tante proposte che conquistano motociclisti collezionisti e amanti della pelletteria vintage, visibili in un tap su www.brutusfactory.com.

Nulla è lasciato al caso. Ciascun capo Brutus viene realizzato attraverso una progettazione 3D, che segue le stesse logiche adottate per la creazione dei veicoli da corsa, sia in termini estetici che funzionali. La tradizione artigianale italiana assorbe così principi caratteristici dell’ingegneria, per dare vita a prodotti inimitabili. La cui unicità è assicurata anche dalla presenza di un numero di serie specifico per ogni articolo. Inoltre, agli utenti registrati è riconosciuta una garanzia a vita.

Nessun compromesso neanche in fatto di durabilità: la produzione avviene esclusivamente a mano e prevede solo materiali di altissima qualità, in grado di resistere ad anni di intenso utilizzo. E ogni prodotto è sottoposto a vari test.

Customize Yourself. È questo il concetto alla base di Brutus, nato dalla volontà di tre professionisti, uniti dall’amicizia e dalle comuni passioni. Si sviluppa così un percorso innovativo, frutto anche dei mesi trascorsi al fianco delle eccellenze italiane del settore, per realizzare oggetti inimitabili.

Ma acquistare le creazioni Brutus significa anche ricorrere ad un’esperienza di shopping online sicura e attenta alle esigenze del cliente. Su www.brutusfactory.com le collezioni sono presentate dettagliatamente e la spedizione è sempre gratuita.

Le transazioni avvengono con PayPal, bonifico e carte di credito, mentre per qualsiasi dubbio l’utente può contare sulla competenza del customer care, disponibile via telefono, e-mail e chat online per fornire assistenza personalizzata pre e post-vendita. Il reso è gratuito.

Gli iscritti alla newsletter hanno accesso a offerte riservate, special production, limited edition e customized one-off.

Scegli l’unicità. Visita ora www.brutusfactory.com e scopri tutte le collezioni di abbigliamento e calzature.