Abolito il diritto all’aborto in Usa, Adinolfi esulta: “Oh happy day!”

Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia, ha commentato positivamente la sentenza della Corte Suprema americana che abolisce a livello nazionale il diritto all’aborto:

«Oh happy day… È una giornata importante per il diritto alla vita. La decisione della Corte Suprema americana sull’aborto è storica, ma non ci si faccia fuorviare da inutili drammatizzazioni ordite da interessi precisi. […] Giustamente 6 giudici della Corte Suprema statunitense hanno ribaltato la sentenza che consentiva l’aborto illimitato e hanno demandato le decisioni, come è inevitabile in uno Stato federale come gli Usa, alle scelte democratiche dei popolo dei singoli Stati».

Come cambia il diritto all’aborto negli Stati Uniti

In realtà, non si tratta di un’abolizione a pieno regime. Come precisa lo stesso Adinolfi, infatti, «ora decideranno democraticamente i singoli Stati come regolamentare l’aborto, non sarà obbligatorio consentirlo fino alla 24esima settimana come finora era prassi negli Usa».

A cambiare dunque saranno i tempi in cui sarà possibile sottoporsi all’operazione: