Abp Nocivelli: ammessa a negoziazioni sul mercato Aim Italia, inizio il 30 marzo

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Abp Nocivelli, specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, leader di settore a livello nazionale nella gran parte delle operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, annuncia che oggi ha ricevuto da Borsa Italiana, l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Aim Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana Spa.

L’inizio delle negoziazioni è previsto per martedì 30 marzo 2021.

L’operazione di quotazione sul mercato Aim Italia è interamente in aumento di capitale. Il controvalore complessivo raccolto, in caso di eventuale esercizio dell’opzione greenshoe (in aumento di capitale), concessa da Abp Nocivelli a Integrae Sim, è pari a oltre 11 milioni di euro, rinveniente dal collocamento, al prezzo di 3,20 euro ciascuna, di complessive 3.450.000 azioni ordinarie, di cui, alla data di inizio delle negoziazioni, 3.050.000 di nuova emissione e 400.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista di riferimento della Società a Integrae Sim Spa., in qualità di Global Coordinator.

Il collocamento ha generato una domanda da parte dei principali investitori istituzionali italiani ed esteri di circa 2,5 volte il quantitativo offerto, con una copertura da parte di investitori esteri di circa il 30%.