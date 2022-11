Orrore in Sicilia per un ragazzo “abusato” da un prete dai 9 ai 18 anni: la denuncia di un 21enne di Siracusa scuote la città e la Curia.

Il giovane accusa una sacerdote di Francoforte che lo avrebbe violentato fin da bambino e la segnalaziona sull’accaduto è arrivata in Curia. Proprio lì l’arcivescovo, monsignor Francesco Lomanto, ha avviato un'”indagine previa” e informato il Dicastero della Dottrina della Fede. La denuncia del giovane ha coinvolto un prete che, come l’arcivescovo di Siracusa, è originario di Francofonte, non la città in Germania ma un paese del siracusano.

Abusato da un prete dai 9 ai 18 anni

Una nota della curia spiega: “Quando l’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, ha ricevutola denuncia ha immediatamente avviato, agendo per delega, un procedimento penale canonico nei confronti del prete”. E ancora: “Il sacerdote, adesso in pensione, è residente nella Diocesi di Siracusa senza alcun incarico. Lo scorso 31 ottobre il vescovo di Piana degli Albanesi ha già adottato nei suoi confronti un provvedimento di interdizione dall’esercizio pubblico del ministero“.

Le parole del sindaco di Siracusa: “Inaudito”

Lo stesso sindaco di Francoforte, Daniele Lentini, ha voluto dire ufficialmente la sua: “Siamo sgomenti, la comunità è sgomenta. Invito la Procura a fare chiarezza, confidando nella Giustizia e chiedo al vescovo di prendere una posizione chiara sulla vicenda. In paese si vociferava di una denuncia, Francofonte è piccolo e so che il parroco dice ancora messa”. Poi il primo cittadino ha detto: “Una cosa inaudita. A nome mio, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, esprimo piena solidarietà e vicinanza a questo ragazzo“.