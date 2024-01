Acca Larentia, 14 denunciati per i saluti romani

In seguito ai saluti romani di Acca Larentia sono stati denunciati altri 14 attivisti di Casapound, identificati dalla Digos.

Acca Larentia, altri 14 denunciati per i saluti romani

Nuovi aggiornamenti sui saluti romani di Acca Larentia: sono stati denunciati altri 14 attivisti presenti a Roma, su segnalazione della Digose della polizia romana.

I nuovi denunciati sono stati segnalati alle autorità giudiziarie al termine delle nuove indagini portate avanti attraverso l’analisi delle immagini realizzate dalla scientifica.

Proseguono le indagini

Nello specifico, la Digos in colaborazione con altre cttà ha riconosciuto 14 attivisti di Casa Pound che per l’occasione avevano raggiunto la capitale.

Tra gli indagati figurano militanti di Cesena, Forìl, Napoli, Caserta e Avellino. Intanto la Digos prosegue nella sue indagini per risalire alle identità di altri possibili attivisti presenti lo scorso 7 gennaio ad Acca Larentia.

Nel complesso al momento sono 19 gli indagati dalla polizia di stato, ma le indagini proseguono senza sosta.

In seguito all’aggressione all’uomo che indossava la spilla antifascista sono state arrestate due persone. Quest’ultime erano legate a gruppi ultras del Napoli calcio ed erano noti alle forze dell’ordine per essere partite alla volta della Grecia per le celebrazioni di “Alba Dorata”, movimento greco di estrema destra.