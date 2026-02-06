Accensione del Braciere Olimpico e Gala di Lusso a Milano: Un Evento Imperdibile

In un’atmosfera di attesa e festeggiamenti, la fiamma olimpica ha fatto il suo trionfale ingresso a Milano, accendendo il braciere in Piazza Duomo. Questo evento segna l’inizio dei preparativi per le Olimpiadi Invernali che si svolgeranno nel 2026. La cerimonia di accensione ha richiamato un vasto pubblico, tra cui l’étoile Nicoletta Manni, che ha avuto l’onore di portare la fiamma nel cuore della città.

Il 5 sarà ricordato come una data significativa per lo sport italiano, con l’accensione del braciere che rappresenta un simbolo di unione e speranza per gli atleti di tutto il mondo. La cerimonia culminerà con la cerimonia inaugurale allo stadio San Siro, un evento atteso da milioni di appassionati.

La cena di gala dei capi di Stato

Di particolare rilevanza è stata la cena di gala organizzata dalla presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, presso la Fabbrica del Vapore. La serata ha visto la partecipazione di numerosi leader mondiali, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha accolto i dignitari in un’atmosfera di festa e celebrazione.

Messaggio di pace e unità

Nel suo discorso, Mattarella ha sottolineato l’importanza della Tregua Olimpica, invitando i paesi a lavorare insieme per promuovere la pace e la comprensione reciproca. Ha citato il celebre motto olimpico ‘Citius, altius, fortius, communiter’, esortando i governi a trarre ispirazione da questi valori nelle loro relazioni internazionali. “Questa celebrazione non è solo un evento sportivo, ma un richiamo a tutti i popoli per cercare la collaborazione e la pace”, ha affermato il presidente.

I partecipanti illustri alla cena

Alla cena erano presenti figure di spicco come il principe Alberto II di Monaco, il re Willem Alexander dei Paesi Bassi e rappresentanti di vari paesi, inclusi JD Vance e Marco Rubio dagli Stati Uniti. La lista degli ospiti riflette l’importanza globale dell’evento, dimostrando come le Olimpiadi possano unire culture e nazioni diverse.

Un omaggio alla tradizione culinaria italiana

Il menù della serata è stato un autentico tripudio di sapori italiani, con piatti come paccheri alla Vittorio e la tradizionale cotoletta di vitello, accompagnati da vini pregiati. Questa scelta culinaria ha messo in risalto l’eccellenza gastronomica del nostro paese, offrendo un’esperienza memorabile ai partecipanti.

L’arrivo della fiamma olimpica

Il viaggio della fiamma olimpica è iniziato in mattinata con una cerimonia a Roma e si è concluso a Milano, dove è stata accolta da un caloroso applauso. La fiaccola ha attraversato la città, simbolizzando l’unione tra sport e cultura. Il tedoforo Mahmood, noto cantante italiano, ha avuto l’onore di portare la fiamma a Piazza Duomo, dove il braciere è stato acceso da Nicoletta Manni.

Un percorso di 12.000 chilometri

La fiamma olimpica, simbolo di speranza e determinazione, intraprenderà un viaggio di quasi 12.000 chilometri fino all’inaugurazione ufficiale dei Giochi. Questo lungo tragitto rappresenta non solo la tradizione olimpica, ma anche il legame tra i luoghi che ospiteranno gli eventi. Ogni tappa è un’opportunità per celebrare lo sport e il suo potere di unire le persone.