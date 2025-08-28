ACCESSIBILITÀ DIGITALE OBBLIGATORIA DAL 2025: USABLENET A UDINE PER FORMARE AZIENDE, PA, PROFESSIONISTI E AGENZIE WEB

Udine, agosto 2025 – UsableNet, azienda leader internazionale che offre servizi e tecnologia nell’ambito dell’accessibilità digitale, terrà tre incontri presso Udine Esposizioni a Martignacco (Udine) rivolti ad aziende, pubbliche amministrazioni, professionisti e agenzie web per guidarle su come muoversi nel digitale a partire dall’European Accessibility Act (EAA).

Durante i seminari, che si svolgeranno all’interno della tre giorni di Accessibility for Future 2025 (18-20 settembre), gli esperti di UsableNet forniranno soluzioni operative concrete oltre a indicazioni dal punto

di vista normativo.

In programma:

● Audit accessibilità: requisiti e caratteristiche (18 settembre ore 10:30-11:00; Udine Esposizioni, Sala 1; evento sottotitolato con tecnologia Pedius).

● Test automatici non sono sufficienti: perché, come bilanciare attività automatiche e manuali (18 settembre ore 11:00-12:00; Udine Esposizioni, Sala 1; evento sottotitolato con tecnologia Pedius).

● Ruoli nella creazione e nel mantenimento di un programma accessibilità digitale (18 settembre ore 12:00-13:00; Udine Esposizioni, Sala 1; evento sottotitolato con tecnologia Pedius).

Entrato in vigore il 28 giugno 2025, il Regolamento Europeo per l’Accessibilità è una direttiva dell’Unione Europea che impone standard di accessibilità armonizzati per prodotti e servizi digitali, sia nel settore pubblico che privato che operano nell’Ue. In Italia sono obbligate ad adeguarsi all’EAA tutte le aziende che immettono sul mercato prodotti e servizi che rientrano nell’ambito della direttiva e destinati al pubblico. Si tratta, nello specifico, di operatori economici che offrono servizi digitali e ICT (e-commerce, servizi bancari online, e-book, piattaforme di trasporto, comunicazioni elettroniche, ad esempio) e di produttori e distributori di prodotti hardware e software (per esempio, smartphone, computer, terminali self-service, ATM e biglietterie automatiche). L’obbligo riguarda soprattutto le imprese medio-grandi;

salvo casi specifici, le microimprese che forniscono servizi sono invece generalmente esentate. Per chi non si adegua, sono previste sanzioni, esclusione dalle gare pubbliche oltre a danni reputazionali.

Per partecipare ai seminari, che sono gratuiti, è necessario effettuare la prenotazione: https://www.accessibilityforfuture.com/event/european-accessibility-act-audit-test-automatici-e-mantenimento-8/register

Organizzato da Willeasy srl in collaborazione con IO CI VADO APS, Accessibility for Future 2025 si articolerà in tre giornate, ciascuna dedicata a un aspetto chiave dell’innovazione inclusiva, spaziando dal mondo del business e del turismo alla formazione e alla cultura fino ad arrivare allo sport e all’accessibilità, creando

un dialogo dinamico e trasversale tra settori strategici. L’evento offrirà anche incontri, tavole rotonde, concerti, attività per scuole e famiglie e una startup competition in collaborazione con TEC4I FVG e Unicorn Trainers Club Udine.

Accessibility for Future 2025, con PrimaCassa Credito Cooperativo FVG nel ruolo di main partner, è patrocinato da: ENIT, Consiglio Regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Comitato Italiano Paralimpico – Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio Pordenone–Udine, Comune di Udine, Comune di Martignacco, ANGLAT Nazionale, FISH FVG, Anffas Udine e Animaimpresa. L’evento gode inoltre della concessione all’utilizzo dei marchi IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA e GO! Borderless.