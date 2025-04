Accesso interdetto alla Scala dei Turchi: decisioni e impatti

Il commissario straordinario decide per la tutela del promontorio di marna bianca

Restrizioni all’accesso alla Scala dei Turchi

Recentemente, l’accesso e il transito pedonale nell’area del promontorio della Scala dei Turchi, un luogo iconico della costa agrigentina, sono stati interdetti. Questa decisione è stata presa dal commissario straordinario Carmelo Burgio, che coordina le attività del Comune di Realmonte, dopo la sfiducia del sindaco Sabrina Lattuca avvenuta a metà marzo. La Scala dei Turchi, famosa per le sue scogliere di marna bianca, è un patrimonio naturale che attira ogni anno migliaia di turisti, ma la sua tutela è diventata una priorità.

Motivazioni della decisione

Il commissario Burgio ha spiegato che l’obiettivo è quello di bilanciare la necessità di proteggere il bene con l’interesse collettivo alla fruizione. “Per assicurare la fruizione del pregevole sito, è fondamentale preservare l’integrità del bene stesso”, ha dichiarato. Pertanto, l’accesso sarà consentito solo fino ai limiti di una recinzione che verrà realizzata nella parte est del promontorio. Questo provvedimento mira a garantire che i visitatori possano ancora godere della bellezza della Scala dei Turchi, ma in modo controllato e sicuro.

Controllo degli accessi e risorse limitate

Per gestire l’afflusso di visitatori e garantire la sicurezza del sito, il commissario ha richiesto l’assistenza del Libero Consorzio, prevedendo l’impiego della polizia provinciale e del servizio di Protezione civile. Questa decisione è stata presa in considerazione delle limitate risorse umane e finanziarie del Comune. Negli ultimi anni, la Scala dei Turchi era stata riaperta al pubblico dopo un lungo periodo di chiusura, grazie alla collaborazione con l’associazione MareAmico, che aveva permesso ingressi contingentati e a pagamento. Tuttavia, la situazione attuale richiede misure più rigorose per garantire la salvaguardia del sito.

Impatto sulla comunità e sul turismo

Le restrizioni all’accesso alla Scala dei Turchi sollevano interrogativi sul futuro del turismo nella zona. Molti operatori del settore temono che queste misure possano ridurre il numero di visitatori e, di conseguenza, avere un impatto negativo sull’economia locale. Tuttavia, la tutela dell’ambiente e della bellezza naturale del promontorio è considerata una priorità. La sfida sarà trovare un equilibrio tra la conservazione del patrimonio naturale e le esigenze economiche della comunità. La Scala dei Turchi rimane un simbolo della bellezza siciliana, e la sua protezione è fondamentale per le generazioni future.