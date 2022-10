Finisce sotto processo la donna che accoltella la cameriera che lavora nel pub del marito: la ragazza era stata scambiata per l'amante del coniuge

Arriva dal Regno Unito la surreale vicenda di una donna che accoltella la cameriera che lavora nel pub del marito: era convinta che fosse la sua amante. Una 47enne inglese in preda ad una gelosia omicida afferra la lama e si scaglia contro una 18enne.

A finire sotto processo per quei fatti avvenuti a maggio è stata Luisa Santos, moglie del titolare del al The Three Horseshoes a Princethorpe, nel Warwickshire.

Accoltella la cameriera nel pub del marito

La donna credeva che suo marito Pedro avesse una relazione con la 18enne cameriera Hannah Pritchett: per questo motivo ed accecata dalla gelosia aveva afferrato un grosso coltello e si era scagliata sopra la 18enne davanti ai clienti.

I media spiegano che l’uomo aveva già negato di aver alcuna predilezione per la 18enne ma a Luisa non era bastato ed aveva colpito al fianco la ragazza.

Le immagini e l’indagine di polizia

Le telecamere di sicurezza avevano ripreso la scena, inclusa quella della vittima che scappava con la sua auto. Durante il processo e dopo le indagini di polizia Pedro ha ribadito che tra lui e la cameriera non c’era nulla.

La vittima aveva riportato ferite ed un grave trauma. Perché? Perché all’epoca dei fatti era essa stessa fidanzata e pare che la sua storia sia poi finita.