Accoltellato al carnevale a Ravanusa: 16enne rimasto ferito

Violenza in Sicilia in un momento riservato solo alla gioia ed agli scherzi: un giovanissimo è stato accoltellato al carnevale a Ravanusa e quel 16enne è rimasto ferito.

Da quanto si apprende dopo i lanci delle testate isolane il ragazzo è stato centrato da un fendente nel mezzo dei festeggiamenti e soccorso dal 118. I media spiegano che quel sedicenne è stato raggiunto da una coltellata mentre erano in corso i festeggiamenti di Carnevale a Ravanusa, centro nella provincia di Agrigento.

Accoltellato al carnevale a Ravanusa

Dopo quella brutale aggressione a mano armata il ragazzino è finito, durante la notte, al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

Da quanto si è riuscito a ricostruire finora il 16enne sarebbe stato coinvolto in una lite scoppiata durante le manifestazioni.

Le cure in ospedale e le indagini

Dopo le prime cure e momenti di grande spavento in ospedale i medici hanno rassicurato la famiglia: la vittima dell’accoltellamento non è in pericolo di vita. I carabinieri della territoriale prontamente accorsi sul posto con due pattuglie della Radiomobile hanno avviato le indagini accurate per ricostruire cosa abbia innescato la lite e identificare l’aggressore, che sarebbe stato già individuato nelle ore notturne secondo fonti non ancora confermate.