Napoli, accoltellato e picchiato da 4 uomini a Miano: grave 15enne

Il giovane 15enne si trovava in via Caprera quando è stato aggredito. Sconosciute sia le cause che i suoi aggressori.

A Miano, quartiere di Napoli, in via Caprera, un ragazzo di soli 15 anni è stato aggredito e accoltellato. In quel momento, è stato avvicinato da due scooter con a bordo quattro uomini; due di questi sono scesi dal mezzo e lo hanno malmenato per poi accoltellarlo, mentre il giovane si trovava a terra.

Sono ancora sconosciute le cause e le identità degli aggressori.

Grave il 15enne accoltellato da quattro uomini: il caso

Dopo l’accaduto, il ragazzo è stato soccorso dal 118 e portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli. I medici si sono imbattuti in ferite da arma da taglio sul petto: il 15enne resta ancora in prognosi riservata e non è stato dichiarato fuori pericolo.

La Polizia di Stato sta indagando sulla vicenda, dopo aver ascoltato la deposizione del giovane aggredito.

L’obiettivo è ricostruire precisamente la vicenda, così da poter rintracciare i responsabili ancora a piede libero.

Un caso che si ripete

Solo qualche settimana prima, nella notte tra il 23 e il 24 luglio, si verificava una vicenda molto simile a questa: un altro giovane 15enne era stato brutalmente accoltellato a Napoli, mentre si trovava nel cuore della città, in vicoletto II San Giovanni Maggiore.

Si tratta di una zona frequentata dai ragazzi universitari, soprattutto durante i weekend.

ll ragazzo è stato portato in ospedale in condizioni molto critiche, per essere sottoposto ad un primo intervento chirurgico. Successivamente è stato trasportato all’ospedale del Mare dal Pellegrini.