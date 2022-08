Valstrona, bimba di 5 anni precipita in un dirupo: è gravissima

Una bambina di 5 anni è precipitata in un dirupo durante un'escursione in Alta Valstrona. La piccola è stata trasportata in codice rosso a Torino

Drammatico incidente in Valstrona dove una bambina di cinque anni è caduta in un dirupo riportando delle ferite gravissime. L’inicidente è avvenuto lo scorso mercoledì 3 agosto.

Secondo quanto riferito, la bambina si trovata in alta Valstrona, in provincia di Verbano Cusio Ossola insieme ai genitori per un’escursione a Campello Monti.

Durante la passeggiata, la piccola è precipitata in un burrone riportando ferite gravissime. L’incidente, le cui cause restano da accertare, è avvenuto nel pomeriggio del 3 agosto.

Bimba di 5 anni precipita: l’intervento dei soccorsi

Non ci sono ancora dettagli sulla dinamica del drammatico incidente avvenuto in alta Valstrona nel pomeriggio del 3 agosto. Secondo quanto riportato, le squadre di soccorso del 118 hanno effettuato un’intervento immediato nella zona di Campello Monti.

La bambina è stata stabiliata sul posto e trasferita in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino in elisoccorso. Al momento non si hanno informaizoni se la piccola sia in pericolo di vita o meno ma le sue condizioni sono gravi.

Questo non è il primo episodio che si verifica: lo scorso 10 luglio un bimbo di 12 anni è precipitato in un dirupo in una zona impervia mentre era impegnato in un ercursione nell’area naturalistica di Sasso di Simone.

Il ragazzo è stato ferito ed è stato trasportato in codice giallo in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena a causa dei traumi subiti.