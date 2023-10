A Pechino un uomo ha accoltellato per motivi ancora da chiarire, un diplomatico israeliano. Il 50enne è stato poi fermato dalla polizia cinese mentre la vittima dell’aggressione è stata trasportata in ospedale ma per fortuna non si trova in pericolo di vita. Da chiarire il movente ma si pensa a un emulatore dei fatti di Hamas.

Aggredito un diplomatico israeliano in Cina

Da giorni parliamo del pericolo emulazione degli attacchi terroristici di Hamas e come evinceremo da questo articolo, non si tratta di un rischio che interessa solo l’Italia.

In queste ore infatti un uomo ha aggredito a coltellate un diplomatico israeliano in Cina, precisamente a Pechino.

Poco dopo la polizia ha fermato il colpevole: un uomo straniero sui 50 anni di cui non è stata confermata la nazionalità. Dovrà ora chiarire le motivazioni del gesto e rispondere di accuse molto pesanti come quella di tentato omicidio.

Il diplomatico aggredito in Cina è stato trasportato in ospedale

Nel frattempo il diplomatico israeliano si trova in ospedale e i medici riferiscono che non si trova in pericolo di vita.

L’episodio, che non è avvenuto all’interno dell’ambasciata, è sotto indagine da parte della polizia.

Non è chiaro se si sia trattato o meno di una qualcosa legato a ciò che sta accadendo fra Israele e Hamas, tuttavia l’aggressione in Cina è avvenuta proprio quando il gruppo terroristico palestinese ha chiamato alla rivolta gli arabi nel mondo e in Cisgiordania.

Da un video in possesso delle forze dell’ordine si vede il diplomatico colpito più volte senza un apparente motivo scatenante della violenza. C’è ora preoccupazione da parte degli altri israeliani in città e a loro sono arrivati commenti di sostegno da parte di altre ambasciate.