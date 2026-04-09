Accuse e retroscena sull'indagine Hydra: Mulè, Molteni e Amico sotto la lente

Accuse e retroscena sull'indagine Hydra: Mulè, Molteni e Amico sotto la lente

Una serie di intercettazioni e presunti incontri mette sotto pressione deputati e sottosegretari: cosa emerge dagli atti dell'indagine

Il caso nato dall’immagine con Giorgia Meloni e Gioacchino Amico ha riacceso un dibattito che travalica il singolo episodio: le rivelazioni del presunto referente del clan senese, oggi collaboratore di giustizia, stanno producendo effetti politici e giudiziari. L’attenzione è puntata sull’indagine Hydra coordinata dalla Procura di Milano, che, a partire da intercettazioni e dichiarazioni, tenta di ricostruire presunti legami tra il mondo criminale e figure istituzionali.

Con il progredire degli accertamenti sono emersi nomi di parlamentari e sottosegretari: da Giorgio Mulè (FI) a Nicola Molteni (Lega), fino a esponenti di Fratelli d’Italia come Paola Frassinetti e Carmela Bucalo. Le reazioni politiche sono immediate: smentite, minacce di vie legali e reciproche accuse hanno trasformato la vicenda in uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione, con il Senato come teatro principale delle tensioni.

Le notazioni principali negli atti

Negli atti dell’inchiesta risultano intercettazioni e incontri che hanno attirato l’interesse degli inquirenti. In particolare si parla di una intercettazione datata 1 marzo 2026 in cui, dopo la nomina di Mulè a sottosegretario alla Difesa, Amico afferma di conoscerlo e di aver “parlato” con lui. Secondo la ricostruzione difensiva e politica, quel contenuto sarebbe rimasto a lungo negli archivi della Procura di Milano, giudicato all’epoca non rilevante; ora però riemerge nel contesto dell’indagine e suscita nuove domande sulla tempestività degli accertamenti.

Incontri documentati e presunti rapporti

Tra gli elementi citati dagli investigatori figura un incontro a Roma, in un ristorante, il 20 maggio di alcuni anni fa: a quel tavolo avrebbero partecipato, oltre ad Amico, anche la deputata Carmela Bucalo, Paola Frassinetti e due collaboratrici, tutte al momento non indagate. Gli atti parlano di contatti telefonici e di appuntamenti documentati ritenuti funzionali a creare “rapporti di collaborazione” in diversi ambiti di interesse, una formulazione che gli inquirenti usano per descrivere la presunta rete di relazioni emersa dalle indagini.

La tensione politica e il confronto in Aula

Il clima in Parlamento è diventato rovente quando la vicenda è approdata in commissione Affari Costituzionali. La richiesta di chiarimenti avanzata dal Pd al sottosegretario Molteni ha innescato un duro scambio di accuse: il senatore Marco Meloni racconta di aver subito insulti e minacce simboliche durante la discussione, mentre il presidente della commissione, Alberto Balboni (FdI), ha riferito di una frase del senatore Meloni che lo avrebbe lasciato “esterrefatto”, sostenendo che sia stato detto che il governo fosse in qualche modo alleato di ambienti mafiosi. La maggioranza ha replicato con nette smentite e la Lega ha parlato di accuse “infamanti”.

Reazioni pubbliche e difese

Le risposte dei protagonisti sono state immediate e nette: Mulè ha definito le ricostruzioni come «fango», Bucalo ha bollato le affermazioni come «calunnie», mentre Molteni ha escluso di aver mai intrattenuto rapporti con Amico e si è riservato la possibilità di ricorrere alle vie legali. Forza Italia ha espresso compattezza intorno al suo esponente, sottolineando la versione secondo cui contenuti emersi oggi sarebbero rimasti a lungo non utilizzati nelle indagini precedenti.

Tra business e questioni amministrative

Accanto alla ricostruzione dei contatti politici, i magistrati hanno puntato i riflettori su interessi economici: la società Le 5 Forchette figura negli atti e risulta collegata, per un periodo, all’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Nella documentazione, la moglie di Mauro Caroccia — indagato insieme alla figlia per riciclaggio e intestazione fittizia di beni — ha riferito che il coinvolgimento di Delmastro li aveva aiutati a uscire da una situazione economica critica, una circostanza che ora viene verificata dagli inquirenti.

Il tema degli ingressi e la richiesta di trasparenza

La controversia si allarga anche sul piano amministrativo: resta aperta la domanda su come persone con precedenti legami criminali siano potute entrare nei palazzi di Montecitorio. Fonti parlamentari negano che Amico disponesse di una tessera permanente, e ipotizzano ingressi consentiti a seguito di inviti o sponsorizzazioni da parte di deputati. L’assenza di un registro pubblico degli ingressi e la percezione di scarsa trasparenza alimentano le richieste di chiarimento da parte dell’opposizione e sollevano il tema di controlli più rigorosi sugli accessi istituzionali.

La vicenda rimane aperta: tra verifiche giudiziarie e scambi politici, l’esito dell’indagine Hydra e le eventuali responsabilità politiche saranno determinanti per chiarire fino a che punto la rete denunciata dal collaboratore di giustizia abbia influenzato rapporti e decisioni. Nel frattempo, la scena pubblica chiede tutele per le istituzioni e regole amministrative più stringenti per evitare che simili ombre si allunghino ancora sulle sedi del potere.