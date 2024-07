Dopo l’ultimo colpo di testa, in cui tirava in ballo la droga e insultava la mamma Martina Colombari, Achille Costacurta è scomparso da Instagram. Dietro la chiusura del suo profilo, stando a quanto sostengono i beninformati, ci sarebbe la Polizia Postale.

Achille Costacurta: cosa c’è dietro la chiusura di Instagram?

Droga, spaccio, mazzette di solti e insulti a Martina Colombari: è questo, a grandi linee, il contenuto delle ultime condivisioni Instagram di Achille Costacurta. Le immagini, ovviamente, hanno fatto il giro del web e tempo un paio di giorni il profilo del ragazzo è scomparso. Cosa c’è dietro la chiusura? La Polizia Postale è al lavoro? Pare proprio di sì.

Achille Costacurta: l’intervento della Polizia Postale

Fanpage.it ha contattato il rappresentante della famiglia Costacurta-Colombari, ma non ha ottenuto un commento sull’ultima ‘marachella’ di Achille. Si legge:

“Raggiunto da Fanpage.it, il rappresentante di Colombari e Costacurta ha preferito non commentare. Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, la Polizia Postale si starebbe occupando di chiarire quanto accaduto. Intanto, il profilo Instagram di Achille Costacurta è stato disattivato“.

Il rapporto tra Achille Costacurta e Martina Colombari

In attesa di scoprire cosa c’è davvero dietro alla chiusura del profilo Instagram del giovane Costacurta, se hackerato o altro, una domanda sorge spontanea: che rapporto ha Achille con la madre Martina? La Colombari non ha mai nascosto che il loro legame è fatto di alti e bassi, più bassi ad essere onesti. Non la pensano allo stesso modo e spesso si ritrovano a discutere proprio per i guai che combina il ragazzo.