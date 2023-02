Acireale, sparatoria in strada: ucciso un uomo di 51 anni

Un uomo di 51 anni, Francesco Ilardi, è stato ferito davanti ad un circolo privato, ma è morto in ospedale.

Un uomo di 51 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco davanti ad un circolo privato ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Il killer ha esploso otto colpi contro Francesco Ilardi, che è morto in ospedale. Due colpi lo hanno centrato alla schiena, forse mentre stava cercando di scappare.

L’uomo è stato immediatamente soccorso e portato nell’ospedale più vicino, ma purtroppo non ce l’ha fatta, nonostante un intervento chirurgico d’urgenza per cercare di salvargli la vita.

La vittima della sparatoria si chiamava Francesco Ilardi, aveva 51 anni, ed era un allevatore avicolo con precedenti per truffa, che però risalgono a 10 anni fa. A sparare sarebbe stato un sicario a bordo di un’auto.

La dinamica per il momento è ancora da chiarire, per questo i carabinieri della compagnia di Acireale e del comando provinciale di Catania stanno acquisendo le registrazioni dei sistemi di sorveglianza della zona in cui è avvenuta la sparatoria. Secondo una prima ricostruzione, chi ha sparato stava aspettando l’uomo ed era a conoscenza delle sue abitudini.