Il bagnetto è un momento fondamentale nella vita di un bambino dove si rafforza il legame materno divertendosi insieme non è solo una normale e necessaria pratica di igiene è un qualcosa di più, un momento intimo, quasi sacro ma a volte possono accadere degli imprevisti che lo trasformano in tragedia.

I Carabinieri hanno avviato le indagini

L’evento è stato scatenato nella giornata di ieri, 6 marzo, e dopo la chiamata al 118 sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Difatti è stato catalogato il tutto come incidente domestico, ora bisognerà capire di chi sono le responsabilità ma essendoci solo la madre con la piccola è chiaro che la colpa vada a ricadere su di lei.

Nelle prossime ore però si avranno notizie certe in merito.

Acqua caldissima e bambina ustionata, l’incidente domestico a Pavia

Tutto è accaduto a Villanterio, comune in provincia di Pavia nel pomeriggio di ieri, quando una madre ha pensato di fare il bagnetto a sua figlia di nemmeno un anno, non facendo però i conti con l’acqua calda.

Difatti appena la bambina è stata immersa ha iniziato a piangere disperatamente, come riporta Il Mattino e questo pianto ha fatto scattare la madre che ha chiamato il 118.

I sanitari una volta arrivati sul posto hanno trovato la neonata che presentava ustioni sul corpo, da qui la decisione di spostarla al Niguarda di Milano, nosocomio esperto nella gestioni delle ustioni.

La piccola non sembrerebbe in condizioni gravi, anche se la situazione va costantemente monitorata fino a che non si sarà stabilizzata.