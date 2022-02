Ad Hong Kong malati Covid per strada, il sistema sanitario vicino al collasso

I contagi giornalieri superano il tetto dei 2mila e ad Hong Kong ci sarebbero malati Covid per strada, il sistema sanitario vicino al collasso

Ad Hong Kong ci sono ormai malati Covid che girano per strada ed il sistema sanitario è pericolosamente vicino al collasso. Tanto vicino che la leader Carrie Lam istituisce cinque task force e vaccinerà anche i bambini sotto i 3 anni.

Ad Hong Kong per la prima volta dall’inizio della pandemia il numero dei contagi ha superato quota 2mila, per la precisione quota 2.071.

Cosa sta succedendo ad Hong Kong e perché ci sono malati Covid per strada

Attenzione, si tratta del numero più alto mai registrato in un solo giorno. L’aera metropolitana che dipende dalla Cina ha esteso lo stop alle lezioni fino al prossimo 7 marzo.

Il timore molto fondato è che i contagi possano salire ancora,a contare che 4.500 persone sono risultate preliminarmente positive al Covid.

Anziani in attesa di cure e bambini nelle tende di isolamento prima del ricovero

Bloomberg è nel novero dei media internazionali che danno immagini di pazienti curati per strada. E addirittura una dozzina di anziani è stata costretta allettesa su letti d’ospedale fuori dal Caritas Medical Center di Sham Shui Po.

I media parlano anche di bambini piccoli in tende da isolamento dall’altra parte della strada. Dal canto loro le autorità sanitarie hanno deciso deciso di rendere disponibile il vaccino cinese Sinovac anche per i bambini di tre anni.

Sinovac anche agli under 3 e da mercoledì BioNTech ai bambini di almeno 5 anni

La misura è prevista per domani e da mercoledì prossimo si potranno vaccinare i bambini di almeno cinque anni con il siero sviluppato da BioNTech.

Il Centre for Health Protection spiega che circa il 4% dei pazienti dell’attuale ondata di contagi, la quinta, è di età non superiore ai quattro anni. E per porre un argine immediato all’attuale ondata di contagi da variante Omicron, la leader di Hong Kong, Carrie Lam, ha istituito cinque task force che stanno allestendo strutture “a serra” vicino gli ospedali.