L’addio a Carlo Principini, poliedrico autore, regista e produttore, noto per la sua associazione a serie televisive popolari come “Un medico in famiglia”, “Tutti pazzi per amore” e “I Cesaroni”, è stato annunciato dalla sua compagna, Monica Avanzini.

Addio a Carlo Principini: morto il noto attore e regista

I funerali si sono tenuti giovedì 29 Febbraio alle 15 nella chiesa di San Gioacchino in Prati, a Roma. La carriera di Principini è un viaggio attraverso decenni di contributi nel mondo dell’intrattenimento. Ha iniziato nel 1977 presso la Rai di Via Asiago, lavorando come regista e autore per programmi radiofonici con noti personaggi come Giulio Bramieri, Mike Bongiorno, Oreste Lionello e molti altri. Ha ottenuto riconoscimento per la sua produzione nell’iconico show “Al Paradise” sotto la guida di Antonello Falqui. Tra il 1984 e il 1991, ha continuato a contribuire a programmi come “Domenica In”, “Fantastico”, “I Promessi Sposi” e il Festival di Sanremo.

Nel 1991, Principini ha abbandonato la televisione pubblica per lavorare con Telemontecarlo, collaborando con noti nomi come Luciano Rispoli, Simona Ventura, Fabio Fazio e Alessia Marcuzzi. Successivamente, ha stretto una lunga collaborazione con la Publispei di Carlo Bixio, realizzando 10 edizioni di “Un medico in famiglia” con Lino Banfi e 5 edizioni di “I Cesaroni” con Claudio Amendola e Antonello Fassari. La sua influenza ha contribuito al lancio di talenti come Enrico Brignano, Riccardo Scamarcio, Elio Germano e molti altri. Negli ultimi anni, Principini si è dedicato all’Accademia degli artisti. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un notevole talento nel panorama dell’intrattenimento italiano.