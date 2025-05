Questa mattina, il mondo della musica ha subito una grave perdita con la morte di Domenico “Gigi” Canu, chitarrista della celebre band Planet Funk. All’età di 66 anni, Gigi ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama musicale italiano, unendo generazioni di fan attraverso il suo talento e la sua passione per la musica.

Originario di Napoli, Canu era un pilastro della band, che ha raggiunto il successo internazionale nel 2000 con il brano Chase The Sun.

Una carriera segnata da successi e sfide

La carriera di Gigi Canu è stata caratterizzata da una continua evoluzione musicale. I Planet Funk, nati dalle ceneri dei Souled Out, hanno saputo mescolare la cultura dance con sonorità alternative, creando un sound unico che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Tra i loro successi più noti si annoverano Who Said e Inside All The People, brani che hanno segnato un’epoca e continuano a risuonare nelle playlist di molti. Tuttavia, la vita di Gigi non è stata priva di sfide; da qualche tempo, infatti, l’artista combatteva contro un tumore al colon, una battaglia che purtroppo ha avuto un esito tragico.

Un tributo alla sua memoria

La band ha comunicato la triste notizia della sua scomparsa con un messaggio carico di emozione: «È con grande dolore che i Planet Funk comunicano la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu». La notizia ha colpito profondamente non solo i membri della band, ma anche i fan e gli amici che hanno condiviso con lui momenti indimenticabili. Recentemente, i Planet Funk avevano pubblicato una cover di Nights in White Satin dei The Moody Blues, un segno della loro continua evoluzione artistica. In programma c’era anche un concerto a Bergamo il prossimo 6 giugno, un evento che ora assume un significato ancora più profondo.