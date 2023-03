Addio a Kenzaburo Oe, fu premio nobel per la Letteratura

Addio a Kenzaburo Oe, il premio Nobel per la Letteratura è morto a 88 anni. In vita fu attivista per la pace e contro il nucleare. La casa editrice Kodansha ha dato la notizia lunedì 13 gennaio, specificando come Oe sia deceduto per cause naturali. Come si legge da un comunicato: “Il Premio Nobel per la letteratura nel 1994 è morto di vecchiaia nelle prime ore del 3 marzo”. Fu il secondo giapponese a vincere un premio Nobel per la Letteratura, dopo Yasunari Kawabata nel 1968. Oe nacque sull’isola di Shikoku, in vita fu sostenitore della Costituzione pacifista e guidò il movimento per chiedere l’eliminazione delle centrali nucleari alla fine degli anni ’70 e in seguito al disastro nucleare di Fukushima avvenuto nel 2011.

Addio a Kenzaburo Oe: studiò letteratura francese

Come informa Fanpage, Oe si laureò presso l’Università di Tokyo, dove studiò letteratura francese. Iniziò a pubblicare i suoi racconti a partire dal 1958, fino alla vittoria del prestigioso Premio Akutagawa, uno step importante per i giovani scrittori che vogliono fare carriera.

Il parere dell’Accademia svedese

Assegnandogli il Nobel, l’Accademia svedese descrisse Oe come uno scrittore capace di creare un “mondo immaginario” in cui “la vita e il mito si condensano per formare un’immagine sconcertante della situazione umana di oggi”.