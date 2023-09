Oggi si svolgono i funerali laici di Giorgio Napolitano alla Camera. Saranno presenti i familiari, tra cui il figlio Giulio e la nipote Sofia, e importanti figure come Gentiloni, Letta, Amato, Finocchiaro e il cardinale Ravasi. Macron e Steinmeier saranno tra gli ospiti.

I funerali laici: l’addio a Giorgio Napolitano

I cittadini potranno seguire la cerimonia su maxi-schermi in piazza Montecitorio. Dopo la cerimonia, Napolitano sarà sepolto nel cimitero acattolico di Roma.

Il presidente Mattarella arriva a Montecitorio alle 10:50 e si unisce al presidente della Camera, Fontana, e al segretario Castaldi. Insieme si dirigono verso la sala del governo, dove accoglieranno i Capi di Stato esteri alle 11. In seguito, si unirà anche il presidente del Senato, La Russa.

I Capi di Stato esteri attesi alle esequie includono Steinmeier (Germania), Macron (Francia), Hollande (ex presidente francese), Begaj (Kosovo), Scarano e Tonnini (San Marino). Altri partecipanti includono Fischer (Austria), Silva (Portogallo), Pahor (Slovenia) e la duchessa di Edimburgo (Regno Unito).

Funerali di Giorgio Napolitano: la commemorazione

Il feretro di Napolitano partirà dal Senato intorno alle 11:15. In piazza Montecitorio, ci saranno onori militari e l’inno nazionale. Successivamente, il feretro entrerà nella sala dei ministri per gli omaggi ufficiali. Alle 11:45 inizierà la commemorazione in Aula con il discorso di Lorenzo Fontana, presidente della Camera, seguito da un minuto di silenzio e un intervento del presidente del Senato La Russa.

Durante la commemorazione, interverranno Giulio Napolitano, Sofia May, Anna Finocchiaro, Gianni Letta, Paolo Gentiloni, Gianfranco Ravasi e Giuliano Amato. Poi seguiranno le figure istituzionali con Mattarella e i familiari.