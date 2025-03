Una vita dedicata alla cucina

Concetta Cocozza, affettuosamente conosciuta come “Nennella”, è morta all’età di 86 anni a Napoli, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi ama la cucina partenopea. Cresciuta tra i profumi e i sapori dei piatti tradizionali, Nennella ha iniziato la sua carriera culinaria in una piccola pizzeria nei quartieri spagnoli, dove ha affinato le sue abilità sin da bambina. La sua passione per la cucina non solo l’ha portata a diventare un’icona locale, ma ha anche ispirato generazioni di chef e ristoratori.

Un’eredità che continua

La sua famiglia, seguendo le orme di Nennella, ha aperto numerosi locali che oggi sono punti di riferimento per turisti e napoletani. Questi ristoranti non solo offrono piatti tipici, ma rappresentano anche un’importante fonte di lavoro per decine di persone. La tradizione culinaria che Nennella ha instillato nei suoi figli e nipoti continua a vivere, mantenendo viva la cultura gastronomica di Napoli.

Funerali e tributi

I funerali di Nennella si svolgeranno sabato mattina presso la chiesa di Santa Maria della Mercede, situata in piazza Montecalvario. La comunità napoletana è in lutto e molti si stanno preparando a rendere omaggio a questa grande donna che ha dedicato la sua vita alla cucina e alla famiglia. La sua scomparsa segna non solo la perdita di una figura amata, ma anche di un patrimonio culinario che ha deliziato i palati di molti.