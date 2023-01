Addio a Palmiro Bonelli, il paninaro amato da tutta Chieti, con la città abruzzese che si stringe in un abbraccio ideale alla famiglia nel giorno delle esequie del 70enne.

Il funerale di Palmiro è previsto per le 9.30 di oggi, martedì 31 gennaio nella chiesa di Santa Maria Cavona (Femminella). Da quanto si apprende il 70enne Palmiro Bonelli era considerato il “re dei panini notturni a Chieti Alta”.

Chieti dice addio al paninaro Palmiro Bonelli

Un commerciante storico che con il suo furgoncino “tutte le sere puntuale arrivava al Piano Sant’Angelo pronto a soddisfare con il suo tipico street food tutte le esigenze fino a tarda ora”.

E i clienti del furgoncino di Palmiro erano davvero tanti: ragazzi di ritorno dal calcetto, comitive di amici, famiglie con bambini. I media ricordano quello che era il “consueto garbo e un’eleganza innata”, qualità con cui Palmiro si prodigava nel preparare il sui cibo per la clientela.

Il post social dell’amministrazione

Da quanto si apprende a piangere la morte di Palmiro sono “le figlie Luana e Simona, il genero, i nipoti”.

E l’amministrazione comunale ha pubblicato un post social di cordoglio in cui “si unisce al cordoglio della famiglia per l’improvvisa scomparsa di Palmiro Bonelli, noto in città per la sua attività di street food itinerante, un riferimento per la comunità nella postazione mobile a piazza Matteotti. Ai suoi cari giungano le condoglianze di sindaco, giunta e consiglio comunale“.