Rapina al furgone dei panini si trasforma in sparatoria: tre feriti, uno grave

Rapina al furgone dei panini in Puglia: il furto è degenerato in una sparatoria e ha causato il perimento di tre persone. Una donna è grave.

Rapina al furgone dei panini si trasforma in sparatoria: dramma in Puglia

Nella serata di domenica 29 maggio, è stata denunciata una rapina finita male a Torre Canne, frazione del comune di Fasano, in provincia di Brindisi in Puglia.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, i malviventi hanno tentato di rapinare il furgone di una paninoteca che si trovava in via Messina. Il furto è rapidamente degenerato nel momento in cui i rapinatori, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, hanno aperto il fuoco, ferendo tre persone.

In seguito allo scontro armato, sul posto si sono recate alcune ambulanze del 118 che hanno provveduto a stabilizzare i feriti e trasportarli in ospedale. A proposito dei feriti, è stato riferito che uno dei tre soggetti colpiti dai proiettili, una donna, si trova in gravi condizioni.

Dinamica del furto: tre feriti, uno è grave

In merito al furto, la rapina è stata perpetrata da almeno tre persone: una di queste era munita di una pistola.

Mostrando l’arma, il malvivente si è fatto consegnare l’incasso della giornata. In questo frangente, il titolare del furgone e un cliente hanno reagito e hanno cominciato a inseguire i furfanti. La situazione, quindi, è degenerata portando il rapinatore ad aprire il fuoco e colpendo lo stesso titolare, sua madre e un cliente. I due uomini sono stati raggiunti dai proietti alle gambe mentre la donna è stata colpita all’addome.

Tutti e tre i feriti sono stati ricoverati presso l’ospedale Perrino di Brindisi.