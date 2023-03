Addio a Renato Paganini, il pilota di rally morto dopo un infarto in gara

Il decesso è avvenuto poco dopo alle Molinette di Torino, addio a Renato Paganini, il pilota di rally morto dopo un infarto in gara

Tragedia in Piemonte e addio a Renato Paganini, il pilota di rally morto dopo un infarto in gara. La sua navigatrice Elena Bertolli ha afferrato il volante ed evitato conseguenze peggiori ma Renato non ce l’ha fatta ed è morto alla guida della sua Opel Ascona nel corso della prima prova speciale del Rally Team 971. La gara con esito tragico si è svolta tra l’Astigiano e il Torinese. Da quanto si apprende fra Albugnano ed Aramengo Paganini è stato colto da un malore, probabilmente un infarto.

Pilota di rally morto: infarto in gara

Il malore lo ha colto proprio mentre stava percorrendo il tracciato di gara: la navigatrice è riuscita coraggiosamente e per fortuna a farsi forza per lanciarsi sul volante prendendo il controllo dell’auto “sollevando dall’acceleratore il piede di Paganini”. Sul posto è arrivato a razzo il 118 con l’elimbulanza facendo calare il medico di bordo con il verricello: lo scopo era stabilizzare subito il paziente mentre due ambulanze hanno affidato il pilota all’eliambulanza atterrata più lontana.

Il decesso alle Molinette di Torino

Purtroppo e dopo poco tempo il corridore è morto all’ospedale le Molinette di Torino. Fanpage fa sapere che “il Rally Team 971 era alla quarantanovesima edizione. Lo organizza RTmotorevent che, attraverso la sua pagina Facebook, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e agli amici del pilota”. La nota di cordoglio spiega che “tutto lo staff della RT Motorevent porge le più sentite condoglianze a familiari ed amici di Renato Paganini, venuto tristemente a mancare a seguito di un malore mentre praticava lo sport che più amava”.