Addio a Thomas Bricca, il vescovo: "Non cercate la vendetta"

Addio a Thomas Bricca: svolti i funerali del giovane ucciso con un colpo di pistola alla testa nel corso di un agguato, lo scorso 30 gennaio ad Alatri (Frosinone).

Si ipotizza che ci sia stato uno scambio di persona. Le esequie sono state celebrate presso la cattedrale di San Paolo di Civita. La cerimonia è stata officiata dal vescovo di Anagni-Alatri Ambrogio Spreafico. Questi, nel corso dell’omelia, ha invitato i presenti a non cercare vendetta per quanto accaduto al 19enne. Applausi durante l’ultimo saluto a Thomas; in suo onore sono stati fatti volare dei palloncini in cielo.

Addio a Thomas: 10mila persone presenti al funerale

Lo scorso 10 febbraio si sono svolti i funerali di Thomas Bricca. Il carro funebre, una volta arrivato presso la cattedrale di San Paolo di Civita, è stato accolto da un lungo applauso da parte dei presenti. Come informa AGI erano circa 10.000 le persone qui giunte per dare un ultimo saluto al 19enne.

Il vescovo: “ll segreto della vita sta nel non cedere al male”

Nel corso dell’omelia, monsignor Spreafico ha detto ai presenti: “Vi chiedo di non ricorrere mai alla vendetta, come ci ha ripetuto più volte Paolo Bricca, il papà di Thomas.

Il segreto della vita sta nel non cedere al male, si deve fare attenzione, perché se si cede anche solo una volta, pensando che sia solo una volta, il male si installa nella vita e diventa difficile liberarsene, guarire”.