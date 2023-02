Attesa in città per i funerali che dovrebbero tenersi a breve nella cittadina ciociara: ad ammazzare Thomas Bricca un colpo partito da un revolver

Ad ammazzare Thomas Bricca è stato un colpo partito da un revolver, lo dice un risultato parziale dell’autopsia sul corpo del giovane ucciso ad Alatri, in provincia di Frosinone.

L’esame tanatologico che si è tenuto a Roma ha rivelato il tipo di arma usata dal killer contro il diciannovenne vittima di un agguato il 30 gennaio scorso, nel centro storico della cittadina ciociara, agguato di cui pare proprio che non fosse lui l’obiettivo ma un giovane nordafricano che indossava lo stesso giubbotto chiaro.

Ad ammazzare Thomas un colpo di revolver

Come spiegano i media frusinati la Procura di Frosinone aveva indicato come consulente il dottor Giorgio Bolino, dal canto suo la straziata famiglia di Thomas, assistita dall’avvocato Marilena Colagiacomo, ha scelto invece il dottor Antonio Grande per quel delicato incarico.

Si sarebbe trattato dunque di “un colpo sparato da una pistola a tamburo”, quello ha ucciso il giovane studente.

Gli accertamenti balistici necessari

E gli accertamenti di medicina forense che sono stati esperiti saranno depositati in atto completo fra sessanta giorni. Quello che adesso andrà accertato è se la traiettoria del proiettile sia assimilabile in balistica ad uno sparo a distanza “ravvicinata o se la ferita che ha portato poi al decesso di Thomas, sia conseguenza di un colpo di rimbalzo”: lo scrive Ciociaria Oggi.