Omicidio di Thomas Bricca, oggi l'incarico per l'autopsia

L’orrore di Alatri, in provincia di Frosinone, e gli adempimenti procedurali per il terribile omicidio di Thomas Bricca, oggi verrà conferito l’incarico per l’autopsia.

Tutto questo mentre le indagini dei carabinieri proseguono e in queste ore la procura di Frosinone potrebbe iscrivere a registro persone. Perché il dato è quasi certo? Non solo perché c’è l’esigenza assoluta di avviare la ricerca della verità giudiziaria su un terribile crimine, ma anche per un motivo procedurale.

Omicidio di Thomas Bricca, verso l’autopsia

Con il conferimento dell’incarico infatti a breve si terrà l’esame autoptico sulla salma del giovane e per legge ad esso hanno facoltà di partecipare, con periti delegati, tutte le parti in procedimento.

Se all’autopsia di Thomas non fossero presenti le parti, cioè anche gli eventuali consulenti delegati dai legali di eventuali indagati ogni risultato potrebbe essere eccepito in un evetuale dibatimento, perciò la procura ha in mano richieste di fermo e quello che si attende è solo la firma del Gip, è evidente.

L’incarico al professor Bolino de “La Sapienza”

Da un punto di vista del mesto storico sarà conferito oggi 4 febbraio, alle ore 11 l’incarico per l’esame autoptico sul corpo del povero Thomas, ammazzato ad Alatri lunedì con un colpo di pistola alla testa di tre esplosi da una coppia di sicari su uno scooter che pare avessero in tacca di mira un’altra persona.

Ieri la salma del giovane era stata spostata dall’obitorio del San Camillo a quello del Verano. Il medico legale che effettuerà l’autopsia è Giorgio Bolino dell’università “Sapienza” di Roma. Sarà presente all’atto di conferimento l’avvocato della famiglia di Thomas, Marilena Colagiacomo, che nominerà un consulente di parte.